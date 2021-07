Jeff Bezos muốn chuyển 'những thứ gây ô nhiễm' vào không gian

Tỷ phú Mỹ Jeff Bezos cho rằng nên chuyển "các ngành công nghiệp gây ô nhiễm" vào không gian để bảo tồn Trái đất.

"Chúng ta cần đưa các ngành công nghiệp nặng, các ngành gây ô nhiễm vào không gian", người sáng lập Amazon cho biết sau khi thực hiện chuyến bay đến rìa Trái đất. "Chúng ta sẽ phải mất nhiều thập kỷ để đạt được, nhưng cần phải bắt đầu từ bây giờ. Những công việc lớn bắt đầu bằng những bước nhỏ".

Jeff Bezos (thứ hai từ trái sang) cùng phi hành đoàn bay vào rìa vũ trụ hôm 20/7. Ảnh: Blue Origin.

Jeff Bezos cho biết ý định đưa các ngành công nghiệp gây ô nhiễm ra ngoài Trái đất của ông đã có từ lâu và việc bay vào không gian đã củng cố mong muốn này.

"Chúng ta đang sống trên một hành tinh xinh đẹp. Nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng được bầu khí quyển mỏng thế nào khi nhìn thấy nó từ không gian", Jeff Bezos chia sẻ. "Bạn có thể tưởng tượng bầu khí quyển rất lớn nhưng thực tế không phải vậy. Nó rất nhỏ bé, mong manh và chúng ta đang đối xử tệ với nó".

Cũng theo Bezos, hành động bay vào vũ trụ của ông "củng cố cam kết đối với biến đổi khí hậu, đối với môi trường". Ông cũng khẳng định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Bezos Earth Fund, một tổ chức hướng tới sự bền vững và hạn chế biến đổi khí hậu, do ông sáng lập sau khi nghỉ hưu tại Amazon.

20h11 ngày 20/7 giờ Hà Nội (8h11 sáng giờ địa phương), tàu vũ trụ New Shepard kết hợp tên lửa đẩy và khoang tàu chở khách của Blue Origin chở Jeff Bezos và 3 hành khách khác lên độ cao 107 km từ cơ sở Launch Site One ở Van Horn, Texas. Chuyến bay kéo dài gần 11 phút và trở lại Trái đất an toàn.

Sau sự kiện này, Jeff Bezos đã rất hào hứng và cho biết sẵn sàng chinh phục không gian một lần nữa. Ông cũng "cảm ơn mọi nhân viên và mọi khách hàng của Amazon, vì đã trả tiền cho tất cả những điều này".

Jeff Bezos từng nhiều lần chia sẻ bay vào không gian là mơ ước gần như cả đời của ông, bắt nguồn từ khi ông theo dõi tàu Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt Trăng năm 1969 lúc 5 tuổi. Năm 2000, ông thành lập Blue Origin để hiện thực hóa tham vọng đó.

Bảo Lâm (theo Business Insider)