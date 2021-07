Tỷ phú Bezos hào hứng trước giờ lên vũ trụ

Tỷ phú Jeff Bezos không cảm thấy hồi hộp trước chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu New Shepard do công ty Blue Origin của ông phát triển.

"Mọi người liên tục hỏi tôi có hồi hộp không. Thực sự tôi không hồi hộp mà rất hào hứng. Tôi rất tò mò và muốn biết chúng ta sẽ học hỏi được gì", tỷ phú Jeff Bezos nói trong cuộc phỏng vấn hôm 19/7, một ngày trước khi bay lên không gian.

Bezos cho biết các nhà du hành được huấn luyện kỹ và tàu vũ trụ đã sẵn sàng. "Nhóm của chúng tôi rất tuyệt vời, chúng tôi thấy rất tốt", ông nói thêm.

Tỷ phú Bezos ở bệ phóng tên lửa New Shepard. Ảnh: Blue Origin.

Tỷ phú giàu nhất thế giới và ba hành khách sẽ xuất phát trên tàu New Shepard từ bãi phóng ở bang Texas của Mỹ. Chuyến bay sử dụng khoang capsule 6 chỗ ngồi, được đưa ra ngoài không gian bằng tên lửa đẩy vận hành hoàn toàn tự động. Tàu vũ trụ New Shepard sẽ mất khoảng 11 phút để đưa kíp bay ra ngoài không gian ở độ cao 97 km so với bề mặt Trái Đất.

Hồi tháng 6, Jeff Bezos tuyên bố sẽ bay vào vũ trụ vào ngày 20/7 tới và trở thành tỷ phú đầu tiên chinh phục không gia. Tuy nhiên, Richard Branson đã "vượt mặt" ông khi thực hiện chuyến bay với tàu VSS Unity SpaceShipTwo của Virgin Galactic ngày 11/7.

Tỷ phú Bezos đã gửi lời chúc mừng đối thủ, nhưng cho rằng chuyến bay của Branson chưa chạm tới rìa vũ trụ. "Người đầu tiên lên không gian là Yuri Gagarin và điều đó diễn ra từ lâu. Tôi nghĩ mình sẽ là người thứ 570 hay gì đó, đó là vị trí của chúng tôi. Đây không phải cuộc thi đấu, mà là xây dựng con đường lên không gian để các thế hệ tương lai có thể làm những điều phi thường trên vũ trụ", ông nói.

Điệp Anh (theo Reuters)