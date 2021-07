Elon Musk lại cà khịa Jeff Bezos

CEO SpaceX để lại bình luận "haha" dưới một meme mỉa mai chuyến bay sắp tới của Jeff Bezos, chế giễu vị tỷ phú chỉ chạm tới rìa vũ trụ.

Elon Musk dành khá nhiều thời gian để phản hồi các meme được gửi tới trên Twitter. Vào hôm 17/7, sau khi trả lời câu hỏi về phiên bản tự lái Tesla FSD Beta mới, tỷ phú người Nam Phi nhận được bức hình lấy cảm hứng từ meme nổi tiếng "For the Better, Right?" trong phim Star Wars, ghép mặt ông và Bezos.

Meme cà khịa chuyến bay sắp tới của tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Twitter.

Trong ảnh chế, Bezos nói ông chuẩn bị bay vào vũ trụ, nhưng thực tế chuyến bay sắp tới của ông chỉ là cận quỹ đạo, tức sẽ chỉ chạm vào rìa không gian, thay vì đi vào quỹ đạo hoàn chỉnh xung quanh Trái đất.

Bezos dự kiến bay trên tàu New Shepard, do công ty Blue Origin chế tạo, vào ngày 20/7. Con tàu bay ngay trên đường Kármán, một đường tưởng tượng nằm tại độ cao 100 km như là ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và khoảng không vũ trụ.

Chuyến bay sẽ mất khoảng 11 phút, trong đó Bezos và các hành khách khác sẽ trải qua khoảng ba phút không trọng lượng. Đồng hành cùng ông sẽ có em trai Mark Bezos, phi công 82 tuổi Wally Funk và sinh viên vật lý 18 tuổi Oliver Daeman.

Elon Musk từ lâu đã cạnh tranh với Bezos vì cả hai tỷ phú đều sở hữu các công ty thám hiểm không gian. Công ty SpaceX của Musk đặt ra mục tiêu một ngày nào đó vận chuyển con người lên Sao Hỏa, thậm chí Musk từng tuyên bố muốn thuộc địa hóa "hành tinh đỏ".

Musk trước đây từng gọi Blue Origin của Bezos là một "bản sao chép" và chế nhạo tàu đổ bộ Mặt trăng Blue Moon của công ty như một "quả bóng xanh".

Gần đây, hai công ty tiếp tục xung đột về một hợp đồng được trao cho SpaceX bởi NASA vào tháng tư, trong khi đó, Blue Origin đang vận động hành lang tại quốc hội Mỹ cho phép NASA tài trợ nhiều tiền hơn cho công ty.

Đăng Thiên (theo Business Insider)