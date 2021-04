Jeannie Mai nói về 'bộ váy cưới trong mơ'

MỹMC gốc Việt Jeannie Mai cho biết hạnh phúc khi diện đầm cưới Galia Lahav - bộ váy cô luôn ước ao.

MC Jeannie Mai và rapper Jeezy làm đám cưới ngày 27/3 tại nhà riêng ở Atlanta. Trước đó, hai người dự định về Việt Nam tổ chức hôn lễ nhưng vỡ kế hoạch vì Covid-19.

Trong buổi lễ, cô diện đầm cưới làm từ những lớp vải lưới xuyên thấu, đính thủ công kim sa màu nude. Trước ngày cưới, cô đã hợp tác với nhà tạo mẫu Lisa Cera và các thợ may của nhà Galia Lahav để thiết kế riêng các lớp váy cùng màu sắc hoàn hảo. Cô nói với Vogue: "Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi hình dung ra bộ đầm này trước khi nó được thực hiện. Tôi không thể tin nó hoàn hảo đến vậy. Đó là chiếc váy đẹp nhất mà tôi từng thấy".

Jeannie Mai diện váy cưới của Galia Lahav. Ảnh: Vogue.

MC đội khăn voan dài 4,6 m được Galia Lahav thiết kế riêng, cài chặt vào mái tóc. Cô chọn cách trang điểm tông nude với một chút bóng nhẹ ở gò má và mắt, kết hợp kiểu tóc chải chuốt, ép chặt và buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng hoa tai kim cương và đá morganite do bạn của cô - Rosalina Lydster - thiết kế.

Chú rể Jeezy, 43 tuổi, diện suit hồng champagne do anh lên ý tưởng, được thợ may nổi tiếng Teofilo Flor và nhà tạo mẫu Chris Shelby thực hiện. Trong bữa tiệc tối sau phần lễ, đôi uyên ương cùng thay bộ đồ lụa của Versace để có thể thoải mái nhảy cùng bạn bè suốt đêm.

Để đảm bảo giãn cách xã hội, cặp sao chỉ mời gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết. Khách mời được yêu cầu mặc quần áo trắng tượng trưng cho hòa bình, hòa hợp và được tặng bộ đồ ngủ Cosy Earth có tên cô dâu chú rể lồng vào nhau.

Jeannie Mai và rapper Jeezy quen qua chương trình The Real do Mai dẫn, bí mật hẹn hò hồi tháng 1/2010. Hai người công khai chuyện tình cảm từ tháng 8/2019, lần đầu sánh đôi tại một sự kiện ở Mỹ. Cuối tháng 3/2020, Jeezy cầu hôn và được bạn gái chấp thuận.

Jeannie Mai sinh năm 1979 tại bang California, có mẹ là người Việt Nam. Cô nổi tiếng nhờ dẫn các chương trình thời trang như How Do I Look? trên kênh Style, The Real của đài NBC hay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011. Cô kết hôn với diễn viên Freddy Harteis năm 2007 và ly dị một năm sau đó.

Jeezy, sinh năm 1977, là rapper nổi tiếng người Mỹ với doanh số bán đĩa hơn 5 triệu bản và từng có ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Anh nổi tiếng với các ca khúc Love In This Club (hát cùng Usher), Put On (cùng Kanye West) hay Hard (hợp tác với Rihanna).

Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube. Jeannie Mai cùng mẹ đi ăn phở tại Mỹ. Video: Jeannie Mai Youtube.

Họa Mi (theo Vogue)