MỹMC gốc Việt Jeannie Mai cưới rapper người Mỹ Jeezy sau một năm đính ước.

Ngày 1/4, cặp sao xác nhận thông tin với Vogue, cho biết làm tiệc tại nhà riêng ở Atlanta hôm 27/3. Ban đầu, Jeezy định đưa gia đình Mai về Việt Nam nhưng không thể vì Covid-19. Mai nói: "Chúng tôi phải thay đổi mọi kế hoạch vì dịch. Sau khi mẹ Jeezy đột ngột qua đời, chúng tôi nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi. Cuối cùng, cả hai muốn nhanh chóng thành vợ chồng. Vì vậy, chúng tôi thống nhất tổ chức một lễ cưới nhỏ, nơi cả hai trao lời thề ước trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè".

Jeannie Mai (trái) và rapper Jeezy trong đám cưới hôm 27/3. Ảnh: Vogue.

Cặp sao quen qua chương trình The Real do Mai dẫn, bí mật hẹn hò hồi tháng 1/2010. Hai người công khai chuyện tình cảm từ tháng 8/2019, lần đầu sánh đôi tại một sự kiện ở Mỹ. Cuối tháng 3/2020, Jeezy cầu hôn và được bạn gái chấp thuận. Anh mời cô đến nhà riêng ở Los Angeles, tự tay nấu bữa tối với các món Việt Nam trước khi ngỏ lời.

Jeannie Mai sinh năm 1979 tại bang California, có mẹ là người Việt Nam. Cô nổi tiếng nhờ dẫn các chương trình thời trang như How Do I Look? trên kênh Style, The Real của đài NBC hay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011. Từ năm chín tuổi, cô bị anh họ lạm dụng tình dục trong bốn năm và mắc hội chứng Stockholm - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm người hại mình. Cô kết hôn với diễn viên Freddy Harteis năm 2007 và ly dị một năm sau đó.

Jeezy, sinh năm 1977, là rapper nổi tiếng người Mỹ với doanh số bán đĩa hơn 5 triệu bản và từng có ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Anh nổi tiếng với các ca khúc Love In This Club (hát cùng Usher), Put On (cùng Kanye West) hay Hard (hợp tác với Rihanna). Bên cạnh âm nhạc, Jeezy thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng. Năm 2004, anh thành lập quỹ Street Dreamz - hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên tại thành phố Atlanta (Mỹ).

Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube. Jeannie Mai cùng mẹ đi ăn phở tại Mỹ. Video: Jeannie Mai Youtube.

Phương Mai (theo Vogue)