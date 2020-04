MC gốc Việt tìm lại hạnh phúc sau sóng gió, đổ vỡ

Khi bị một người thân trong gia đình quấy rối tình dục năm chín tuổi, MC gốc Việt Jeannie Mai sụp đổ.

Ngày 6/4, cô và rapper Jeezy tiết lộ đã đính hôn sau hơn một năm hẹn hò. Nam ca sĩ lên kế hoạch đưa Jeannie về Việt Nam du lịch trong tháng 4 và cầu hôn tại quê vợ. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể vì Covid-19. Anh tự nấu bữa tối với các món Việt tại nhà để cầu hôn bạn gái cuối tháng 3 và được Jeannie chấp thuận.

Jeannie Mai và hôn phu Jeezy lần đầu sánh đôi tại một sự kiện ở Mỹ tháng 8/2019. Ảnh: People.

Jeannie Mai nói với tờ People về bạn đời: "Chúng tôi đều trải qua nhiều sóng gió cuộc đời và cảm thông cho nhau. Chúng tôi hiểu tình yêu nên mang đến cảm giác an toàn, chân thật và tinh khiết. Sự thấu hiểu đó như nam châm hút chúng tôi lại với nhau. Cả hai bị cuốn hút bởi đức tính hy sinh vì người khác của nhau và quyết định cho mối quan hệ này một cơ hội".

Hai người bí mật hẹn hò từ tháng 1 năm ngoái, lần đầu chơi chung tại một hộp đêm ở Los Angeles. Ban đầu, Jeannie không xác nhận mối quan hệ, coi Jeezy như một "người bạn đặc biệt". 7 tháng sau, họ mới công khai quan hệ tại sự kiện từ thiện của nam ca sĩ, lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ.

Jeezy mời bạn gái về quê tại Atlanta dự lễ Tạ ơn cùng gia đình anh. Trong lần đầu gặp mặt họ hàng bạn trai, Jeannie được đón tiếp nồng hậu. "Dì của Jeezy làm riêng món lòng lợn và đuôi bò để tiếp đãi tôi. Cô ấy nói: 'Không phải ai cũng được mời món này đâu. Hãy đón nhận nhé'. Đó là một quãng thời gian đặc biệt, khi được hiểu thêm về gia đình anh ấy", MC kể.

Jeannie Mai (váy đỏ) thăm gia đình Jeezy tại Atlanta dịp lễ Tạ ơn năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Mối quan hệ càng trở nên khăng khít khi hai người dành nhiều thời gian bên nhau. Jeannie và Jeezy thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong các dịp lễ như năm mới, Valnetine trên mạng xã hội.

Trước khi quen Jeezy, Jeannie Mai từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Năm 2018, cô tiết lộ trên chương trình The Real từng bị người thân trong gia đình quấy rối tình dục suốt bốn năm. Jeannie - lúc đó chín tuổi - hoảng sợ và không dám nói với cha mẹ. Do kẻ biến thái là người thân quen, cô không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng tay của hắn trong nhiều năm. Cô còn mắc hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome) - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm với người hại mình.

MC tiếp tục đối mặt khó khăn trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô kết hôn nam diễn viên Freddy Harteis năm 2007 sau ba năm hẹn hò. Trong 10 năm là vợ chồng, hai người thường xuyên xa nhau vì Jeannie phải ở Los Angeles làm việc còn chồng thường đi diễn khắp nơi. Mối quan hệ dần rạn nút khi cặp sao bất đồng trong chuyện sinh con. Jeannie nói bị chồng ép sinh con dù trước đó cả hai thỏa thuận chỉ nghĩ đến chuyện có em bé nếu cô sẵn sàng.

Jeannie Mai và Freddy Harteis thời còn là vợ chồng. Ảnh: Instagram.

Vụ ly dị ồn ào trên truyền thông khi chồng cũ đệ đơn lên tòa án đòi phần nhiều trong tài sản chung, lấy lý do Jeannie không muốn có con khiến hôn nhân đổ vỡ. Sau gần hai năm kiện tụng, cô giữ được căn biệt thự trị giá khoảng 1,2 triệu USD tại Los Angeles cùng nội thất và một số tài sản cá nhân. Freddie nhận hai chiếc ôtô và một khoản tiền bồi thường từ vợ.

Jeannie cho biết suy sụp trong quãng thời gian này: "Mọi việc thay đổi khi dính đến chuyện tiền bạc. Anh ấy từng nói với tôi rằng ta chỉ hiểu hết ai đó khi họ không đạt được thứ mong muốn và lộ bộ mặt thật. Tôi ngỡ ngàng khi người chồng bên mình 13 năm là minh chứng cho chính câu nói của anh ta". Cô cho biết bất đồng trong việc sinh con không phải nguyên nhân của vụ ly dị, ám chỉ chồng ngoại tình. Vài tháng sau khi cả hai chia tay, Freddy thông báo có con với bạn gái mới - Linsey Toole.

Sau ly hôn, Jeannie dành nhiều thời gian cho việc tập thể hình, quyết tâm thay đổi vóc dáng. Cô tăng gần 8 kg sau vài tháng tập luyện và cảm thấy "khỏe mạnh hơn bao giờ hết". Với thân hình mới, nữ MC lấy lại sự tự tin và bén duyên với rapper Jeezy - chồng sắp cưới hiện tại.

Sinh ra và lớn lên ở San Jose, California, Jeannie bắt đầu sự nghiệp là một nghệ sĩ trang điểm của hãng MAC Cosmetics, từng làm việc cho nhiều ngôi sao như Christina Aguilera hay Alicia Keys. Jeannie bắt đầu theo đuổi nghề MC năm 2003 trong chương trình Character Fantasy của USA Network.

Cô nổi tiếng với những chương trình như How Do I Look, The Real, làm MC cho cuộc thi Miss Universe từ năm 2011 đến 2014. Trên sóng truyền hình Mỹ, Jeannie thường thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam khi diện áo dài truyền thống hay kể các câu chuyện về mẹ và cội nguồn.

Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube. Jeannie Mai cùng mẹ hướng dẫn cách ăn phở tại Mỹ. Video: Youtube.

Đạt Phan