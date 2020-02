Ana cho biết vai diễn trong phim James Bond mới là thử thách lớn. Cô muốn thể hiện một nhân vật không đơn thuần là "vật trang trí" bên cạnh điệp viên 007. "No Time to Die là phim 007 đầu tiên trong thời đại Time’s Up - đề cao môi trường làm việc công bằng và an toàn cho nữ giới", Ana nói.