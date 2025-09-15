Jamaica có nhà vô địch 100m mới thời hậu Usain Bolt

Nhật BảnOblique Seville giành HC vàng 100m nam giải điền kinh VĐTG 2025 tại Tokyo, qua đó trở thành VĐV Jamaica đầu tiên sau huyền thoại Usain Bolt đăng quang nội dung này.

Ở chung kết tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 14/9, Seville - 24 tuổi - bứt phá mạnh mẽ trong 40m cuối để đánh bại hai đối thủ nặng ký là đồng hương Kishane Thompson và ngôi sao người Mỹ Noah Lyles. Seville về đích sau 9 giây 77, đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp.

Oblique Seville (trái) về đích trước Kishane Thompson và Noah Lyles ở chung kết 100m nam giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Trên khán đài, Usain Bolt - biểu tượng tốc độ của làng điền kinh - theo dõi và cổ vũ đàn em. Khoảnh khắc Seville xé áo ăn mừng khi về đích khiến cả sân vận động Tokyo như bùng nổ, đánh dấu cột mốc mới cho điền kinh Jamaica. Lần đầu tiên quốc gia này có nhà vô địch nội dung 100m, từ khi Bolt giành HC vàng Olympic Rio 2016 với 9 giây 81.

"Lần gần nhất Jamaica có HC vàng 100m nam là năm 2016, và hôm nay chiếc HC vàng đã trở lại quê hương", Seville xúc động nói. "Tôi đã chứng minh mình là nhà vô địch thực thụ. Bí quyết nằm ở giai đoạn tăng tốc cuối cùng - điều tôi luôn gặp khó suốt mùa giải. Hôm nay, tôi làm tốt và chiến thắng".

Oblique Seville vô địch 100m nam thế giới Oblique Seville vô địch 100m nam thế giới.

Ở chung kết hôm qua, Kishane Thompson - người sở hữu thông số 9 giây 75, nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua - về nhì 9 giây 82. Đương kim vô địch Lyles về thứ ba với 9 giây 89, tiếp tục nuôi hy vọng giành vàng ở nội dung 200m. Letsile Tebogo - đương kim vô địch Olympic cự ly 200m và á quân thế giới 100m - thậm chí bị loại vì xuất phát lỗi.

Ở nội dung 100m nữ, chân chạy Mỹ Melissa Jefferson-Wooden gây chấn động khi giành HC vàng với 10 giây 61, phá kỷ lục giải và cân bằng thành tích nhanh nhất lịch sử ở một giải đấu toàn cầu, từng do Elaine Thompson-Herah lập tại Olympic Tokyo 2020. Xếp sau là Tina Clayton (Jamaica) với 10 giây 76 và nhà vô địch Olympic Paris 2024 Julien Alfred với 10 giây 84.

Melissa Jefferson-Wooden (trái) về đích đầu tiên ở chung kết 100m nữ. Ảnh: AP

Ngày thi đấu thứ hai 14/9 còn trao huy chương ở nhiều nội dung khác. Bất ngờ lớn nhất đến ở 10.000m, khi Jimmy Gressier (Pháp) bứt tốc ở 100m cuối, đánh bại ứng viên số một Yomif Kejelcha (Ethiopia) để về nhất với 28 phút 55 giây 77. Kejelcha đoạt HC bạc với 28 phút 55 giây 83, còn Andreas Almgren (Thụy Điển) giành HC đồng với 28 phút 56 giây 02.

Ở nội dung nhảy xa nữ, Tara Davis-Woodhall bổ sung tấm HC vàng thế giới ngoài trời đầu tiên vào bộ sưu tập với cú nhảy 7,13m, nối tiếp hai danh hiệu Olympic và trong nhà năm ngoái. Malaika Mihambo (Đức) giành HC bạc với 6,99m, còn Natalia Linares (Colombia) giành HC đồng 6,92m.

Ở nội dung marathon nữ, Peres Jepchirchir nước rút ngoạn mục, đánh bại Tigist Assefa để giành HC vàng, qua đó trở thành nhà vô địch Olympic, kỷ lục gia thế giới và nay là tân vô địch thế giới.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Hồng Duy tổng hợp