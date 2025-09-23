Jaecoo J7 bản dẫn động 4 bánh sắp bán tại Việt Nam

Mẫu xe gầm cao hạng C hơi hướng địa hình, trang bị nhiều tính năng và công nghệ, bán ra cuối năm 2025.

Theo thông tin từ các đại lý của Omoda & Jaecoo (O&J) Việt Nam, thương hiệu con của Chery sẽ giới thiệu mẫu xe gầm cao Jaecoo J7 AWD Individual cho thị trường Việt Nam vào cuối 2025. Giá công bố cùng thời điểm ra mắt. Đây là mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc C, phát triển cho những cung đường off-road.

J7 AWD Individual trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với độ phản hồi dưới 0,1 giây, theo O&J. Xe có 7 chế độ lái như Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud, Offroad. Khoảng sáng gầm của J7 AWD Individual là 186 mm, góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600 mm.

Ngành công nghiệp ô tô có hai kiểu dẫn động bốn bánh là 4WD và AWD. Trong khi 4WD là kiểu dẫn động đặc trưng của những chiếc SUV (khung gầm rời), xe bán tải, thì trước đây AWD được lựa chọn chủ yếu trên xe mang khung gầm liền khối kiểu sedan, crossover. Hiện nay với công nghệ cơ khí và điện khí hóa phát triển, những mẫu xe vốn rất mạnh về off-road cũng có thể trang bị AWD. Các mẫu xe của Land Rover như Range Rover, Defender hay Mercedes G63 hiện đều dùng AWD.

Về an toàn, ngoài các tính năng cơ bản, xe lắp hệ thống camera 540 độ (360 độ quanh xe và 180 độ giả lập quan sát gầm xe), màn hình kính lái HUD, cảnh báo tài xế mất tập trung DMS (Driver Monitoring System). Xe cũng có ADAS với nhiều tính năng.

Nội thất J7 AWD Individual có điểm khác biệt nhỏ so với bản một cầu, đó là cần số đưa xuống khu vực yên ngựa, thay vì gắn sau vô-lăng. Trang bị gồm cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh 8 loa Sony, ghế lái chỉnh điện kèm nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, hộc chứa đồ làm mát, đèn viền nội thất. Điều hòa tự động kèm bộ lọc bụi mịn.

J7 AWD Individual là sự bổ sung sau hai phiên bản, gồm Flagship giá 739 triệu đồng và PHEV Flagship giá 879 triệu đồng.

Ở Việt Nam, J7 AWD Individual sẽ cạnh tranh với những đối thủ cùng dẫn động bốn bánh như Kia Sportage 1.6 Turbo Signature AWD giá 994 triệu đồng, Hyundai Tucson 1.6 Turbo giá 979 triệu đồng, Subaru Forester (giá 969 triệu đồng - 1,199 tỷ đồng), Honda CR-V L AWD giá 1,25 tỷ đồng, CX-5

Lương Dũng