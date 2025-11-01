Jaecoo J7 bản dẫn động 4 bánh giá 849 triệu đồng

J7 AWD bán ra từ tháng 11, động cơ xăng 1.6 tăng áp, giá ưu đãi cho 50 khách đầu tiên là 799 triệu đồng.

Hôm 1/11, Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu Jaecoo J7 AWD Individual với giá bán 849 triệu đồng. Đây là biến thể thứ ba của mẫu CUV cỡ C nhập Trung Quốc, định vị giữa bản tiêu chuẩn Flagship giá 799 triệu và bản hybrid sạc ngoài (Flagship PHEV) giá 999 triệu đồng.

J7 AWD giữ nguyên thiết kế tổng thể như bản chạy xăng dẫn động cầu trước (FWD). Điểm nhấn của xe là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), giúp khả năng vượt địa hình tốt hơn. Động cơ dẫn động cho xe vẫn là loại xăng tăng áp 1,6 lít, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, xe có khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600 mm, những con số thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Ở nội thất, xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh 8 loa Sony, ghế lái chỉnh điện kèm nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, hộc chứa đồ làm mát, đèn viền nội thất. Điều hòa tự động kèm bộ lọc bụi mịn. Màn hình giải trí 14,8 inch, lớn hơn loại 13,2 inch trên bản tiêu chuẩn Flagship.

Ngoài các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, ABS, Jaecoo J7 AWD Individual lắp hệ thống camera 540 độ (360 độ quanh xe và 180 độ giả lập quan sát gầm xe), màn hình kính lái HUD, cảnh báo tài xế mất tập trung DMS (Driver Monitoring System). Xe cũng có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng phong phú nhất phân khúc.

Với giá bán 849 triệu đồng và ưu đãi còn 799 triệu đồng cho 50 khách mua đầu tiên trong tháng 11, Jaecoo J7 AWD Individual đang là mẫu xe cỡ C dẫn động hai cầu có giá bán dễ tiếp cận nhất. Các đối thủ như Kia Sportage 1.6 Turbo Signature AWD giá 994 triệu đồng, Hyundai Tucson 1.6 Turbo giá 979 triệu đồng, Subaru Forester (giá 969 triệu đồng - 1,199 tỷ đồng), Honda CR-VL AWD giá 1,25 tỷ đồng.

Phạm Trung