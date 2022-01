IS dùng 700 thiếu niên làm lá chắn sống

SyriaKhi bị lính Mỹ và dân quân người Kurd bao vây tại nhà tù ở Hasakeh, các tay súng IS sử dụng 700 thiếu niên trong cơ sở này làm lá chắn sống.

Tính đến 24/1, cuộc bao vây nhà tù Guweiran, thành phố Hasakeh, đông bắc Syria, đã bước sang ngày thứ năm, khi các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố giải thoát 3.000 tay súng bị giam tại đây. Lính Mỹ đã giao chiến với IS sau khi tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) của dân quân người Kurd đang chiến đấu giành lại cơ sở này.

Cùng ngày, SDF cho biết họ đã chiếm lại một trong ba tòa nhà của nhà tù và 300 tay súng IS đã đầu hàng. Tuy nhiên, những tên còn lại bắt khoảng 700 thiếu niên làm con tin. Các lãnh đạo SDF nói rằng nhiều em tử vong và bị thương khi kẹt giữa làn đạn giao tranh.

Các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại thành phố Hasakeh, đông bắc Syria hôm 24/1. Ảnh: AFP.

Nhiều thiếu niên được đưa đến Syria khi cha mẹ của các em chuyển đến đây để gia nhập IS và chưa được hồi hương. Theo Times, một số em mới 12 tuổi và có 150 em là người nước ngoài, không phải người Arab.

Lãnh đạo SDF nói rằng các tay súng IS bên trong nhà tù phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những đứa trẻ.

Tổ chức phi lợi nhuận Save the Children có trụ sở tại Anh đầu tuần này cho biết đã nhận được bản ghi âm từ các thiếu niên, trong đó có cậu bé cầu xin giúp đỡ.

"Save the Children không thể xác nhận độc lập những thông tin này, nhưng những năm trước, các tay súng liên kết với IS từng sử dụng trẻ em làm lá chắn sống", tuyên bố của tổ chức này cho hay.

"Tất cả những người tham gia giao tranh tại nhà tù Guweiran có trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ này", Sonia Khush, giám đốc phản ứng của của Save the Children tại Syria, cho hay. "Chúng tôi kêu gọi họ thực hiện tất cả các bước có thể ngay lập tức để đảm bảo những đứa trẻ này có thể rời đi an toàn".

Telegraph đưa tin hãng này đã có bản ghi giọng nói của một thiếu niên Australia cầu xin giúp đỡ. Cậu bé cho biết đã bị thương trong cuộc tấn công bằng trực thăng.

"Cháu thấy rất nhiều thi thể trẻ em, 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. Bạn bè của cháu bị giết ở đây. Cháu chỉ có một mình và rất sợ. Rất nhiều người chết và bị thương", Telegraph dẫn lời cậu bé cho hay.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đã nghe đoạn ghi âm của một thiếu niên mô tả những thi thể quanh nhà tù. Tổ chức Save the Children Khush quy một phần trách nhiệm cho các chính phủ nước ngoài, cáo buộc họ bỏ rơi các bé ở Syria.

"Nguy cơ tử vong hoặc thương tật liên quan trực tiếp đến việc các chính phủ này từ chối đưa trẻ em về nhà. Tất cả trẻ em nước ngoài phải được hồi hương cùng gia đình ngay lập tức", tổ chức cho hay.

Chính quyền người Kurd từ lâu cảnh báo rằng họ không đủ khả năng giam giữ hàng nghìn tay súng IS bị bắt nhiều năm trước đó. Giới chức người Kurd cho biết trong số hơn 12.000 nghi phạm IS mà họ đang giam giữ có công dân của hơn 50 quốc gia. Nhiều nước từ chối tiếp nhận công dân tham gia IS vì lo bị chỉ trích trong nước.

