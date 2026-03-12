Iran nguy cơ bị phạt nặng vì rút khỏi World Cup 2026

Quyết định rút khỏi World Cup 2026 có thể kéo theo những hậu quả tài chính và thể thao nghiêm trọng với Iran, trong đó có nguy cơ bị cấm dự các giải đấu quốc tế.

Hôm 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không dự World Cup 2026, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Tuy nhiên, theo các quy định của FIFA, việc một đội tuyển đã giành vé nhưng đơn phương rút lui là hành động hiếm gặp và có thể bị xử lý kỷ luật.

Theo báo Anh Guardian, điều lệ của FIFA không cho phép các liên đoàn thành viên tự ý rút khỏi những giải đấu chính thức. Nếu một đội tuyển từ chối tham dự World Cup sau khi đã đủ điều kiện, hồ sơ sẽ được chuyển tới ủy ban kỷ luật của FIFA để xem xét các hình thức xử phạt.

Quốc kỳ Iran tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Kennedy, Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters

Các biện pháp kỷ luật có thể bao gồm phạt tiền, buộc hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ, thậm chí cấm tham dự các giải đấu của FIFA trong tương lai. Điều đó có nghĩa Iran đối mặt nguy cơ không được dự vòng loại World Cup 2030.

World Cup hiếm khi chứng kiến một đội tuyển rút lui sau khi đã bốc thăm chia bảng. Lần gần nhất điều này xảy ra từ năm 1950, khi Pháp và Ấn Độ không tham dự giải đấu do chi phí di chuyển quá cao.

Theo quy định của World Cup 2026, việc rút lui khỏi giải đấu sẽ kéo theo một khoản phạt tài chính đáng kể. Điều 6 trong quy chế giải đấu quy định bất kỳ đội tuyển nào rút khỏi giải đều phải nộp phạt tối thiểu hàng trăm nghìn USD, tùy thời điểm đưa ra quyết định, theo báo Tây Ban Nha AS.

Nếu đội tuyển rút lui hơn 30 ngày so với trận đấu đầu tiên của vòng chung kết, mức phạt tối thiểu khoảng 318.000 USD. Trong trường hợp quyết định được đưa ra trong 30 ngày trước khi giải khởi tranh, mức phạt sẽ tăng lên khoảng 635.000 USD.

Ngoài tiền phạt, liên đoàn bóng đá của quốc gia đó còn phải hoàn trả toàn bộ khoản tài trợ mà FIFA đã cấp để chuẩn bị cho giải đấu. Các khoản hỗ trợ này bao gồm kinh phí chuẩn bị đội tuyển, chi phí di chuyển và các khoản tài trợ liên quan đến công tác tổ chức.

Theo Times of India, FIFA thường cấp khoảng 1,5 triệu USD cho quá trình chuẩn bị của mỗi đội tuyển và thêm khoảng 10,5 triệu USD tiền tham dự giải đấu. Nếu phải hoàn trả toàn bộ các khoản này, tổng số tiền Iran có thể phải trả lại khoảng 12 triệu USD, chưa tính tiền phạt bổ sung.

Một số nguồn tin cũng cho rằng tổng mức thiệt hại tài chính có thể lên tới hàng triệu USD sau khi cộng cả tiền phạt lẫn chi phí hoàn trả. Theo Mashable India, con số cuối cùng sẽ do Ban kỷ luật của FIFA quyết định dựa trên thời điểm rút lui và các yếu tố liên quan.

FIFA cũng sẽ phải tìm đội tuyển thay thế trong danh sách 48 đội. Theo Diario AS, suất dự World Cup nhiều khả năng vẫn thuộc về khu vực châu Á. Hai ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq và UAE. Iraq hiện nằm trong vòng play-off liên lục địa để tranh suất dự World Cup, trong khi UAE dừng bước ở giai đoạn cuối vòng loại châu Á.

Trong trường hợp Iraq không giành vé qua vòng play-off liên lục địa, đội tuyển này được xem là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Iran vì đã tiến sâu nhất trong vòng loại mà chưa có suất trực tiếp. Một kịch bản khác là Iraq nhận suất thẳng vào vòng chung kết mà không cần thi đấu, còn UAE thế chỗ tại vòng play-off.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Iran ban đầu được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả ba trận đấu vòng bảng của họ dự kiến đều diễn ra tại Mỹ.

Đội tuyển nữ Iran gần đây cũng gây chú ý khi không hát quốc ca trước trận mở màn gặp Hàn Quốc, ở Asian Cup nữ 2026. Truyền thông quê nhà gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục", thậm chí quy kết họ là những kẻ phản bội thời chiến. Nhiều tổ chức và nhà quan sát vì vậy lo ngại các cầu thủ có thể đối mặt với án phạt nếu trở về, bởi luật Iran quy định những hành vi bị coi là phản quốc có thể dẫn tới án tù dài hạn, thậm chí tử hình. Hiện, Australia đồng ý cấp thị thực nhân đạo cho 7 thành viên tuyển nữ Iran. Những người này đã được đưa tới một địa điểm an toàn của cảnh sát liên bang, sau khi bày tỏ mong muốn xin bảo vệ. Các thị thực nhân đạo có thời hạn một năm và có thể mở đường cho việc xin cư trú lâu dài. Dù vậy, một người sau đó đổi ý và liên hệ với Đại sứ quán Iran tại Australia để về nước.

Hoàng An tổng hợp