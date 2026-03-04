Iran từ chối hát quốc ca ở Asian Cup nữ 2026

AustraliaĐội tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc tại Asian Cup nữ 2026, khi đất nước của họ ở trong cuộc chiến Trung Đông.

Trước giờ bóng lăn trên sân Gold Coast tại bang Queensland (Australia) ngày 2/3, toàn bộ cầu thủ Iran đứng thẳng, hướng về phía trước khi quốc ca vang lên nhưng không ai hát. Có những cầu thủ còn nói gì đó với nhau. Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị cũng im lặng, còn HLV Marziyeh Jafari mỉm cười.

Cầu thủ nữ Iran chụp ảnh trước trận gặp Hàn Quốc trên sân Gold Coast, bang Queensland (Australia), lượt đầu bảng A Asian Cup nữ tối 2/3/2026. Ảnh: AP

Ở trận này, Iran thua 0-3 và đứng cuối bảng A sau lượt đầu tiên. Hàn Quốc và Australia dẫn đầu với ba điểm, còn Philippines đứng thứ ba, chưa có điểm nhưng số bàn thua ít hơn Iran.

Sau trận, HLV Jafari cùng các cầu thủ từ chối bình luận khi được hỏi về cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông cũng như về cái chết của lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Đội tuyển Iran đã tới Australia chuẩn bị cho giải đấu vài ngày trước khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu. Trận đấu của họ diễn ra cũng chỉ hai ngày sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Đây không phải lần đầu một đội Iran từ chối hát quốc ca tại giải lớn. Ở World Cup 2022, Iran cũng không hát quốc ca ở các trận đấu tại giải, khi những cuộc biểu tình leo thang ở trong nước.

Iran là đại diện duy nhất của khu vực Trung Đông góp mặt tại Asian Cup nữ 2026, giải đấu diễn ra đến ngày 21/3. Ở bảng A, họ còn lần lượt gặp chủ nhà Australia ngày 5/3 và Philippines ngày 8/3, đều trên sân Gold Coast.

Chia sẻ về đối thủ, tiền vệ tuyển Australia Amy Sayer cho biết cô và các đồng đội dành sự cảm thông cho Iran trong hoàn cảnh hiện tại. "Trái tim chúng tôi hướng về họ và gia đình họ", Sayer nói. "Tình cảnh hiện tại khó khăn, nhưng họ thật dũng cảm khi có thể ở đây và thi đấu. Điều tốt nhất Australia có thể làm là chơi một trận đấu với sự tôn trọng dành cho đối thủ".

Asian Cup nữ 2026 khởi tranh ngày 1/3 tại Australia với 12 đội tuyển chia làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Ở bảng B, Triều Tiên thắng Uzbekistan 3-0, còn Trung Quốc hạ Bangladesh 2-0. Sau vòng bảng, tám đội có thành tích cao sẽ vào tứ kết.

Việt Nam ở bảng C, sẽ ra quân gặp Ấn Độ lúc 18h hôm nay 4/3 (giờ Hà Nội). Sau đó, thầy trò Mai Đức Chung lần lượt gặp Đài Loan ngày 7/3 và Nhật Bản 10/3.

Hoàng An (theo Guardian)