Iran 'đập tan âm mưu của kẻ thù' vụ cầu thủ nữ rút đơn tị nạn

Báo Iran Tasnim cho rằng việc 5 trong 7 thành viên tuyển bóng đá nữ nước này rút đơn tị nạn ở Australia là "quyết định yêu nước", "thoát khỏi cái bẫy của Mỹ".

Tính đến hôm nay 16/3, đã có 5 thành viên đội tuyển nữ Iran rút đơn xin tị nạn, gồm các cầu thủ Mohadeseh Zolfigol, Mona Hamoudi, Zahra Sarbali, đội trưởng Zahra Ghanbari và thành viên ban huấn luyện Zahra Soltan Meshkehkar. Những cầu thủ này đã rời Australia để sang Malaysia hội quân với đồng đội, trước khi trở về Iran. Chỉ còn hai thành viên đội vẫn ở Australia, sau khi được đề nghị cấp tị nạn.

Tasnim mô tả việc các thành viên đội tuyển quay về là biểu hiện của "lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước kiên định". Quyết định của họ được cho là "đập tan những âm mưu nham hiểm của kẻ thù nhằm vào đội tuyển".

Đội tuyển nữ Iran chụp hình trước trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast, bang Queensland, Australia tối 8/3/2026. Ảnh: AP

Tờ báo Iran bình luận việc 7 thành viên của đội tuyển ban đầu xin tị nạn tại Australia là âm mưu của các đối thủ của Iran. "Đội tuyển dự Asian Cup nữ trùng với thời điểm bắt đầu cuộc chiến do Mỹ và Israel áp đặt", Tasnim viết. "Thời điểm này đã cho phép kẻ thù dàn dựng chiến tranh tâm lý, phát động các chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn và đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn, dẫn đến việc 7 thành viên trong đội ban đầu tìm kiếm tị nạn ở Australia".

Báo này còn cáo buộc các nước phương Tây đã tìm cách biến sự kiện thể thao ở Australia thành một đòn đánh truyền thông nhằm gây tổn hại hình ảnh Tehran. Họ cũng nhiều lần nhắc tới vai trò của Mỹ, cho rằng "cái bẫy được Tổng thống Donald Trump và chính phủ Australia dựng lên nhằm che giấu những thất bại quân sự của Washington". Vì thế, việc các cầu thủ rút đơn tị nạn và trở về Iran là "một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Mỹ".

"Quyết định quay về của các cầu thủ là chiến thắng quan trọng của tinh thần yêu nước, lòng trung thành vô hạn với Iran và sự kiên cường của những người con gái dũng cảm của đất nước", Tasnim viết thêm. "Họ đã thoát khỏi cái bẫy do Trump và chính phủ Australia giăng sẵn".

Vụ việc bắt nguồn từ Asian Cup nữ, khi các cầu thủ Iran không hát quốc ca trước trận ra quân hôm 2/3, hành động bị một số cơ quan truyền thông trong nước chỉ trích là "phản quốc thời chiến". Ở hai trận tiếp theo, các cầu thủ đã hát quốc ca trở lại.

Sau khi đội bị loại khỏi giải, chính phủ Australia thông báo sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện có thể ở lại nước này, nếu lo ngại an toàn khi trở về Iran. Thông báo này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi ông Trump đăng lên mạng xã hội để thúc giục Australia cấp giấy phép tị nạn cho đội bóng.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke (giữa) chụp ảnh cùng 5 cầu thủ nữ Iran được cấp tị nạn tại một địa điểm không được tiết lộ ở Australia, ngày 10/3/2026. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết các cầu thủ đã được cung cấp đầy đủ thông tin và có nhiều cơ hội cân nhắc lựa chọn của họ.

"Chính phủ Australia có thể đảm bảo rằng mọi lựa chọn đều được trình bày rõ ràng và các cầu thủ có cơ hội suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng chúng tôi không thể loại bỏ những áp lực khiến họ phải đưa ra quyết định khó khăn", ông Burke nói.

Theo ông, những người quyết định quay về đã nhiều lần trao đổi với giới chức Australia trước khi rời đi. Burke cũng nói rằng Australia tôn trọng quyết định cá nhân của các cầu thủ, dù họ chọn ở lại hay trở về.

Ở chiều ngược lại, một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng các cầu thủ có thể chịu áp lực lớn từ trong nước. Cựu tuyển thủ futsal Iran Shiva Amini, hiện sống lưu vong, nói rằng gia đình của một số cầu thủ đã bị gây sức ép. "Nhiều người trong số họ phải đối mặt với những lời đe dọa nhắm vào gia đình, và sức ép đó trở nên không thể chịu đựng nổi", Amini viết trên mạng xã hội X.

Cô cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi tình hình của các cầu thủ Iran còn ở lại Australia, cho rằng họ đang chịu "áp lực rất lớn". Trong khi đó, HLV tuyển nữ Iran, Marziyeh Jafari nói rằng bà nóng lòng trở về nước. Còn chính phủ Iran thông báo sẽ giang tay chào đón đội tuyển nữ về nước.

Hoàng An (theo Tasnim, Guardian)