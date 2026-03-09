HLV nữ Iran: 'Chúng tôi nóng lòng về nước'

AustraliaHLV Marziyeh Jafari nói tuyển Iran muốn sớm trở về quê nhà sau Asian Cup nữ 2026, giữa luồng tranh luận về an toàn của các cầu thủ.

Sau khi thua Philippines 0-2 ở lượt cuối bảng A tại Gold Coast, HLV Jafari chia sẻ trong họp báo rằng bà và các học trò mong sớm quay về Iran. "Tôi muốn ở cùng đất nước và người dân Iran. Chúng tôi nóng lòng được về nước", bà nói thêm thông qua phiên dịch.

Suốt giải, nữ HLV 43 tuổi giữ thái độ thận trọng khi nói về các vấn đề ngoài chuyên môn. Nhưng sau trận cuối cùng, bà lần đầu đề cập trực tiếp đến mong muốn trở về quê nhà.

HLV Marziyeh Jafari chào cờ và hát quốc ca trước trận Iran gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast, bang Queensland, Australia tối 8/3/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố của bà Jafari được đưa ra khi nhiều nhân vật chính trị và cộng đồng người Iran ở nước ngoài bày tỏ lo ngại cho đội bóng. Thái tử lưu vong Reza Pahlavi, con trai cựu quốc vương Iran, cho rằng các cầu thủ đang chịu áp lực lớn từ tình hình chính trị trong nước. "Tôi kêu gọi chính phủ Australia đảm bảo an toàn cho họ và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết", ông viết trên mạng xã hội.

Bên ngoài sân Gold Coast tối qua, nhiều người biểu tình đã tụ tập để bày tỏ sự ủng hộ đội nữ Iran. Khi xe chở các cầu thủ rời sân, đám đông hô khẩu hiệu cổ vũ và giơ cao các biểu tượng của phong trào đối lập. Một số người hét lên: "Chúng tôi ủng hộ các cô gái", còn những người khác kêu gọi để đội bóng rời đi an toàn.

Các tổ chức bóng đá quốc tế cũng theo dõi sát tình hình. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) cho biết họ đang liên hệ với các cơ quan chức năng và các tổ chức quản lý bóng đá để đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ. Chủ tịch khu vực châu Á - châu Đại Dương của FIFPro, Beau Busch, nói ưu tiên hiện nay là an toàn và quyền lựa chọn của các thành viên đội tuyển.

Theo ông Busch, LĐBĐ Thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) cũng tham gia các cuộc trao đổi nhằm tìm giải pháp phù hợp nhất cho tình huống này. Các bên muốn bảo đảm rằng mỗi cầu thủ có thể tự quyết định tương lai của bản thân. "Có thể có người muốn trở về, có người muốn ở lại lâu hơn hoặc tìm những lựa chọn khác", Busch nói. "Điều quan trọng là họ phải có quyền lựa chọn".

Tuy nhiên, đội nữ Iran được cho là đang rơi vào tình thế khó xử. Các cầu thủ có thể đối mặt với nhiều sức ép nếu trở về quê nhà, nhưng ở lại nước ngoài cũng không phải quyết định đơn giản. Theo báo Australia, gia đình của các cầu thủ tại quê nhà có thể chịu ảnh hưởng nếu họ không quay về.

Một số thành viên trong cộng đồng người Iran tại Australia nói họ tôn trọng lựa chọn của các cầu thủ, bất kể đó là trở về hay tìm kiếm cơ hội ở lại. "Điều quan trọng là họ có quyền quyết định", ABC dẫn lời một người thuộc cộng đồng.

Hoàng An (theo ABC)