5 cầu thủ nữ Iran rời đội, xin tị nạn ở Australia

Australia5 tuyển thủ nữ Iran rời nơi ở của đội tại Australia và dự định xin tị nạn, sau tranh cãi liên quan việc không hát quốc ca tại Asian Cup nữ 2026.

Các cầu thủ này gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi. Sau khi rời bản doanh của tuyển Iran tại Gold Coast, bang Queensland, họ đã tới ở một địa điểm an toàn và đang được cảnh sát bảo vệ.

Nhóm cầu thủ kể trên được cho là lo ngại có thể gặp nguy hiểm nếu trở về Iran, sau khi hành động của đội liên quan đến quốc ca gây tranh cãi tại quê nhà.

Đội nữ Iran chào cờ và hát quốc ca trước trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast, bang Queensland, Australia tối 8/3/2026. Ảnh: SIPA USA

Trong trận ra quân hôm 2/3, các cầu thủ đứng im khi quốc ca Iran vang lên. Họ không đưa ra giải thích, nhưng hành động này bị một số người theo đường lối cứng rắn ở Iran coi là dấu hiệu phản đối chính quyền, khi căng thẳng chính trị và quân sự gia tăng ở Trung Đông.

Một bình luận viên của đài truyền hình nhà nước Iran chỉ trích hành động này, gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục". Người dẫn chương trình Mohammad Reza Shahbazi còn nói rằng "những kẻ phản bội trong thời chiến phải bị xử lý nghiêm khắc hơn".

Sau trận đầu, các cầu thủ Iran đã hát quốc ca và chào theo kiểu quân đội trong hai trận còn lại ở vòng bảng, gặp Australia ngày 5/3 và Philippines 8/3. Cả HLV Marziyeh Jafari và các học trò đều không bình luận về những vấn đề chính trị trong họp báo tại giải.

Sau trận cuối thua Philippines 0-2, nhiều người ủng hộ tập trung quanh xe chở đội tuyển bên ngoài sân Gold Coast. Họ hô các khẩu hiệu như "hãy cứu các cô gái" và "hãy để họ đi", kêu gọi bảo vệ các cầu thủ.

Một nhà hoạt động nhân quyền trong cộng đồng người Iran tại Australia nói rằng ít nhất ba cầu thủ trên xe làm tín hiệu tay quốc tế cầu cứu. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với đội bày tỏ hoài nghi liệu các cầu thủ có biết ý nghĩa của tín hiệu này hay không.

Sau khi rời bản doanh của đội, 5 cầu thủ đã thoát khỏi sự giám sát của những người quản lý đội tuyển và tìm đến cảnh sát địa phương. Hiện họ được bảo vệ tại bang Queensland.

Một người thân của một cầu thủ nói với truyền thông rằng gia đình biết ơn những người đã giúp các cầu thủ rời đội. Người này cho biết 5 cầu thủ đã quyết định ở lại Australia và bày tỏ hy vọng một ngày có thể trở về "một Iran tự do".

Văn phòng của Reza Pahlavi, con trai của cựu quốc vương Iran đang sống lưu vong, cũng cho biết họ đã được thông báo về việc các cầu thủ rời đội. Ông kêu gọi chính phủ Australia bảo đảm an toàn cho các cầu thủ nếu họ quyết định ở lại. Dù vậy, Trợ lý Ngoại trưởng Australia Matt Thistlethwaite nói rằng đội nữ Iran không được hưởng ngoại lệ nếu xin tị nạn ở Australia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng về sự việc, kêu gọi Australia cho toàn bộ đội tuyển nữ Iran tị nạn. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đề nghị Thủ tướng Australia Anthony Albanese không để các cầu thủ bị buộc trở về Iran, nơi họ có thể đối mặt nguy hiểm. Trump viết rằng Australia "đang mắc sai lầm nhân đạo nghiêm trọng" nếu để đội tuyển Iran trở về nước, đồng thời nói Mỹ sẵn sàng tiếp nhận họ nếu Australia không làm điều đó.

Các tổ chức bóng đá quốc tế cũng theo dõi tình hình. FIFA cho biết an toàn của đội tuyển nữ Iran là ưu tiên và họ đang liên hệ với các bên liên quan. Trong khi đó, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPro) nói lo ngại khi chưa thể liên lạc trực tiếp với các cầu thủ.

Chính phủ Australia chưa đưa ra bình luận về trường hợp của 5 cầu thủ. Ngoại trưởng Penny Wong nói bà không muốn bình luận trực tiếp về tuyển nữ Iran, nhưng khẳng định Australia đứng về phía người dân Iran, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Trong khi đó, HLV đội tuyển nữ Iran Marziyeh Jafari nói trong họp báo sau trận rằng bà muốn sớm trở về Iran để ở bên gia đình và đồng bào.

Hoàng An (theo Sky, CNN, ABC)