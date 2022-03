Hyundai Creta ra mắt khách Việt, giá từ 620 triệu đồng

Mẫu crossover cỡ B nhập khẩu Indonesia, tùy chọn ba phiên bản, giá cao nhất 730 triệu đồng, bán ra từ ngày 25/3.

Ngày 15/3, TC Motor giới thiệu Hyundai Creta mới tại thị trường Việt Nam, cùng lúc với thị trường Thái Lan. Xe thuộc phân khúc crossover cỡ B, cạnh tranh với Kia Seltos, Honda HR-V. Trong phân khúc crossover cỡ B, Hyundai còn có Kona. Trước khi ra mắt Creta, hãng xe Hàn Quốc không tiết lộ về số phận của mẫu xe này.

Trước khi đi vào sản xuất, lắp ráp trong nước từ 2023, Creta mới được nhập khẩu chính hãng Indonesia. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Hyundai Indonesia còn xuất khẩu Creta sang thị trường Thái Lan. Creta mới bán ra ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai, xe giới thiệu lần đầu tiên ở Indonesia từ giữa tháng 11/2021.

Mẫu crossover cỡ B, Hyundai Creta 2022 giới thiệu tại Việt Nam ngày 15/3. Ảnh: TC Motor

Hyundai coi Creta là "tiểu Tucson". Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt tích hợp đèn định vị LED dạng ẩn ở hai bên và cụm đèn hậu LED kiểu đa giác đặc trưng. Mẫu crossover cỡ B mới hướng đến khách trẻ, khách hàng lần đầu sở hữu xe và thường xuyên di chuyển nội đô. Ngoại hình với 8 màu lựa chọn và 3 kiểu phối hai tông màu.

Nội thất thiết kế đặc trưng Hyundai với không gian rộng rãi và thân thiện. Ghế bọc da, hàng ghế trước có tính năng làm mát. Trên bản cao cấp nhất có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, camera lùi, sạc không dây, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh với 8 loa Bose.

Creta lắp động cơ Smartstream 1,5 lít, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước với hộp số iVT (hộp số vô cấp CVT do Hyundai phát triển).

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, Creta 2022 còn trang bị gói an toàn SmartSense, như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí.

Theo kế hoạch, Hyundai Creta 2022 bán ra từ ngày 25/3 với ba phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 620 triệu, Đặc biệt 670 triệu và Cao cấp 730 triệu đồng. Trong khi người anh em cùng phân khúc, Kona cũng có ba phiên bản, giá từ 636-750 triệu.

Đối thủ Kia Seltos bán ra 4 phiên bản, giá từ 639-749 triệu. Honda HR-V đang chờ ra thế hệ mới, giá bản cũ từ 786-866 triệu đồng.

Lương Dũng