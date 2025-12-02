Huyền thoại thủ môn Hàn Quốc uốn nắn cho hotboy Trần Trung Kiên

Trung Kiên được trợ lý Lee chỉ bảo cặn kẽ kỹ thuật bắt bóng, có thể bao gồm các vấn đề cơ bản nhưng quan trọng như ôm bóng, đấm bóng...
Trung Kiên được trợ lý Lee chỉ bảo cặn kẽ kỹ thuật bắt bóng, có thể bao gồm các vấn đề cơ bản nhưng quan trọng như ôm bóng, đấm bóng...
... hay đổ người cản phá.
Đây là một trong những yếu tố quan trọng với một thủ môn, bên cạnh khả năng phản xạ, phán đoán hay dùng chân trong bóng đá hiện đại.
... hay đổ người cản phá.
Đây là một trong những yếu tố quan trọng với một thủ môn, bên cạnh khả năng phản xạ, phán đoán hay dùng chân trong bóng đá hiện đại.
Lee, sinh năm 1973, từng là đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc với HLV Kim Sang-sik giai đoạn 2000-2007. Ông là thủ môn thi đấu nhiều nhất cho Hàn Quốc (133 trận), từng dự bốn kỳ World Cup 1994, 2002, 2006, 2010, với thành tựu lớn nhất là vị trí thứ tư World Cup 2002, thứ ba Asian Cup 2000 và 2007.
Ở cấp CLB, Lee gắn bó chính với hai CLB là Suwon Samsung Bluewings (1996-2010) và Jeonnam Dragons (2011-2012), trải qua tổng cộng 451 trận. Ông từng vô địch Cup CLB châu Á (nay là AFC Champions League Elite) mùa 2001-2002, vô địch K-League 1 bốn lần, FA Cup ba lần.
Ông cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân, như lọt vào đội hình châu Á tiêu biểu tại World Cup năm 2002, cầu thủ xuất sắc K-League 2008, bốn lần lọt vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.
Lee, sinh năm 1973, từng là đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc với HLV Kim Sang-sik giai đoạn 2000-2007. Ông là thủ môn thi đấu nhiều nhất cho Hàn Quốc (133 trận), từng dự bốn kỳ World Cup 1994, 2002, 2006, 2010, với thành tựu lớn nhất là vị trí thứ tư World Cup 2002, thứ ba Asian Cup 2000 và 2007.
Ở cấp CLB, Lee gắn bó chính với hai CLB là Suwon Samsung Bluewings (1996-2010) và Jeonnam Dragons (2011-2012), trải qua tổng cộng 451 trận. Ông từng vô địch Cup CLB châu Á (nay là AFC Champions League Elite) mùa 2001-2002, vô địch K-League 1 bốn lần, FA Cup ba lần.
Ông cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân, như lọt vào đội hình châu Á tiêu biểu tại World Cup năm 2002, cầu thủ xuất sắc K-League 2008, bốn lần lọt vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.
Trong khi đó, Trung Kiên nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai.
Anh có điểm mạnh về phản xạ, ra vào hợp lý và chiều cao lý tưởng (1,91 m). Không chỉ giỏi chuyên môn, Kiên còn sở hữu vẻ ngoài nam tính, gương mặt góc cạnh nên được nhiều người yêu mến.
Trong khi đó, Trung Kiên nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai.
Anh có điểm mạnh về phản xạ, ra vào hợp lý và chiều cao lý tưởng (1,91 m). Không chỉ giỏi chuyên môn, Kiên còn sở hữu vẻ ngoài nam tính, gương mặt góc cạnh nên được nhiều người yêu mến.
Gia đình không có truyền thống thể thao, nên ban đầu tài năng sinh năm 2003 không được ủng hộ theo nghiệp bóng đá. Bố mẹ đều muốn anh tập trung vào học hành.
Nhưng sau đó Trung Kiên vẫn kiên định với ước mơ, và gia nhập lò HAGL.
Gia đình không có truyền thống thể thao, nên ban đầu tài năng sinh năm 2003 không được ủng hộ theo nghiệp bóng đá. Bố mẹ đều muốn anh tập trung vào học hành.
Nhưng sau đó Trung Kiên vẫn kiên định với ước mơ, và gia nhập lò HAGL.
Sau hai năm thể hiện tốt trong màu áo đội bóng phố núi, Trung Kiên đã vô địch ASEAN Cup 2024 với vai trò thủ môn số ba, rồi trở thành sự lựa chọn số một trong hành trình đăng quang ở U23 Đông Nam Á. Do đó, anh nhiều khả năng sẽ chiếm suất bắt chính ở SEA Games 33.
Từng là thủ môn nổi tiếng, trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Nguyễn Thế Anh tin Trung Kiên sẽ toả sáng trên đất Thái Lan năm nay.
Sau hai năm thể hiện tốt trong màu áo đội bóng phố núi, Trung Kiên đã vô địch ASEAN Cup 2024 với vai trò thủ môn số ba, rồi trở thành sự lựa chọn số một trong hành trình đăng quang ở U23 Đông Nam Á. Do đó, anh nhiều khả năng sẽ chiếm suất bắt chính ở SEA Games 33.
Từng là thủ môn nổi tiếng, trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo - Nguyễn Thế Anh tin Trung Kiên sẽ toả sáng trên đất Thái Lan năm nay.
Tiền đạo Đình Bắc trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam chiều 2/12.
Do sân Rajamangala ở Bangkok đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, các đội đều không được tập làm quen sân trước trận như thông lệ.
Chiều nay, U22 Việt Nam tiếp tục rèn giũa tại sân Trường Đại học RABC, dưới sự điều hành trực tiếp của HLV Kim Sang-sik - người chuẩn bị có trải nghiệm đầu tiên ở SEA Games.
Do sân Rajamangala ở Bangkok đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, các đội đều không được tập làm quen sân trước trận như thông lệ.
Chiều nay, U22 Việt Nam tiếp tục rèn giũa tại sân Trường Đại học RABC, dưới sự điều hành trực tiếp của HLV Kim Sang-sik - người chuẩn bị có trải nghiệm đầu tiên ở SEA Games.
SEA Games 33 năm nay có chín đội, chia thành ba bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.
SEA Games 33 năm nay có chín đội, chia thành ba bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.
HLV Kim tham gia vào một số pha bóng với cầu thủ để pha trò, giúp buổi tập thêm nhẹ nhàng.
HLV Kim từng bốn lần đối đầu Lào dưới thời Ha Hyeok-jun, và toàn thắng (4-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, 5-0 và 2-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 và 3-0 tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025). Dù vậy, ở họp báo hôm nay, ông vẫn tỏ ra thận trọng. Theo ông, các trận gặp Lào không còn dễ dàng như trước, đồng thời đề cao sự tiến bộ của đối thủ về lối chơi, tổ chức, chiến thuật.
HLV Kim tham gia vào một số pha bóng với cầu thủ để pha trò, giúp buổi tập thêm nhẹ nhàng.
HLV Kim từng bốn lần đối đầu Lào dưới thời Ha Hyeok-jun, và toàn thắng (4-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, 5-0 và 2-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 và 3-0 tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025). Dù vậy, ở họp báo hôm nay, ông vẫn tỏ ra thận trọng. Theo ông, các trận gặp Lào không còn dễ dàng như trước, đồng thời đề cao sự tiến bộ của đối thủ về lối chơi, tổ chức, chiến thuật.
Đức Đồng