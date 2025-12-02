Huyền thoại thủ môn Hàn Quốc uốn nắn cho hotboy Trần Trung Kiên

Lee, sinh năm 1973, từng là đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc với HLV Kim Sang-sik giai đoạn 2000-2007. Ông là thủ môn thi đấu nhiều nhất cho Hàn Quốc (133 trận), từng dự bốn kỳ World Cup 1994, 2002, 2006, 2010, với thành tựu lớn nhất là vị trí thứ tư World Cup 2002, thứ ba Asian Cup 2000 và 2007.

Ở cấp CLB, Lee gắn bó chính với hai CLB là Suwon Samsung Bluewings (1996-2010) và Jeonnam Dragons (2011-2012), trải qua tổng cộng 451 trận. Ông từng vô địch Cup CLB châu Á (nay là AFC Champions League Elite) mùa 2001-2002, vô địch K-League 1 bốn lần, FA Cup ba lần.

Ông cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân, như lọt vào đội hình châu Á tiêu biểu tại World Cup năm 2002, cầu thủ xuất sắc K-League 2008, bốn lần lọt vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.