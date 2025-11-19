Hương Giang và dàn người đẹp thi bán kết Miss Universe

Thái LanHoa hậu Hương Giang và 119 thí sinh trải qua vòng thi áo tắm và dạ hội tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 74.

Các thí sinh bước vào vòng thi quan trọng, tối 19/11, để xác định những gương mặt bước vào chung kết. Ở phần thi áo tắm, Hương Giang chọn trang phục liền mảnh. So với vòng thi hôm 14/11, cô thay đổi phom dáng áo tắm, có bước catwalk tự tin hơn.

Hương Giang và 119 người đẹp thi bán kết Miss Universe Phần thi áo tắm của Hương Giang. Video: FPT Play

Sang phần thi trang phục dạ hội, Hương Giang diện đầm dây, phom dáng đuôi cá, thực hiện trên nền vải xuyên thấu do nhà thiết kế Phan Huy thực hiện.

Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang. Video: FPT Play

Chiều cùng ngày, Hương Giang thi trang phục dân tộc. Cô diễn áo dài trắng nữ sinh trên sân khấu, kết hợp phụ kiện xe đạp, cặp sách, nón lá. Trước đó, cô nói hài lòng khi hoàn thành vòng phỏng vấn kín.

Tại đêm thi, các người đẹp của Thái Lan, Colombia, Bờ Biển Ngà, Philippines, Venezuela, Chile - nhóm thí sinh nhận đánh giá cao của các chuyên trang nhan sắc - tiếp tục giữ phong độ và tỏa sáng trên sân khấu. Các màn thi của người đẹp được chia sẻ nhiều trên các nền tảng số và diễn đàn nhan sắc.

Hình thể thí sinh Puerto Rico, Thái Lan, Philippines (từ trái qua) ở vòng thi áo tắm. Ảnh: Miss Universe Thailand

Không khí đêm thi diễn ra sôi động với sân khấu lớn thuộc Impact Challenger Hall. Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel, người Mỹ, làm MC đêm thi. Giám khảo sẽ chọn ra 29 thí sinh, sẽ công bố ở chung kết. Một thí sinh sẽ vào top 30 do khán giả bình chọn. Ngồi "ghế nóng" gồm nhiều gương mặt hoạt động đa lĩnh vực giải trí, làm đẹp, âm nhạc, doanh nhân, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Andrea Mez (2020), Natalie Glebova (2005).

Trên sân khấu bán kết, đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig xuất hiện, giao lưu khán giả. Cô nói vinh dự khi có mặt để chứng kiến các phần thi của thí sinh. "Thật khó tin khi một năm trôi nhanh như thế. Tôi biết ơn tổ chức Miss Universe, gia đình đã ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người đã khiến hành trình của tôi trở nên đáng nhớ", mỹ nhân nói.

Trong một khoảnh khắc không lên sóng, Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry gặp sự cố khi ngã từ bục sân khấu xuống sàn ở phần thi trang phục dạ hội. Theo ghi nhận của một số chuyên trang sắc đẹp trong video hậu trường, ban tổ chức đã phải điều động nhân sự, xe đẩy để đưa thí sinh rời khu vực thi. Hiện chưa rõ sức khỏe của Gabrielle Henry sau tai nạn.

Tại chung kết diễn ra vào sáng 21/11, từ top 30, giám khảo tiếp tục chọn lần lượt top 12 (thay vì 10 giống các năm trước), top 5, top 3 (gồm một hoa hậu và hai á hậu). Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Chương trình sẽ phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện,bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Trước bán kết, hai giám khảo gồm cựu cầu thủ Claude Makélélé và nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi vị trí "ghế nóng" Miss Universe.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao