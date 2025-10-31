Huế, Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới

Nước lũ một số sông ở Huế, Đà Nẵng đã xuống báo động hai, diện ngập bắt đầu thu hẹp và còn duy trì trong 1-2 ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay, mưa lớn tập trung ở Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, riêng Huế - Quảng Ngãi giảm manh. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở trạm hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) 266 mm, Ba Đồn (Quảng Trị) 346 mm, Khâm Đức (Đà Nẵng) 116 mm.

Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho biết lúc 6h, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) trên báo động hai 0,45 m, giảm 0,53 m so với 20h hôm qua và 1,8 m so với đỉnh lũ lúc 14h ngày 27/10. Lũ sông Hương tại Kim Long trên báo động hai 0,34 m, lần lượt giảm 0,41 m so với hôm qua và 2,71 m so với đỉnh lũ 20h ngày 27/10.

Lũ sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) trên báo động hai 0,34 m, giảm 0,36 m so với hôm qua và 2,26 m so với đỉnh lũ 20h ngày 29/10. Sông Thu Bồn tại Hội An trên báo động ba 0,13 m, giảm 0,54 m so với hôm qua và 1,26 m so với đỉnh lũ lúc 3h ngày 30/10.

Nhiều nơi ở Huế vẫn ngập phải tiếp tế thực phẩm. Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ sáng sớm nay đến hết đêm mai, Nghệ An - bắc Quảng Trị mưa 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Từ đêm nay đến hết đêm mai, nam Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa 100-250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Hôm nay, nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa nhỏ hơn 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Ngày và đêm 2/11, nam Nghệ An - Quảng Ngãi mưa 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 4/11.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới báo động ba, sau đó xuống dần trên báo động hai 0,6 m; sông Bồ và Thu Bồn tiếp tục xuống và trên báo động hai 0,2-0,3 m; sông Hương xuống báo động hai; sông Vu Gia dưới báo động hai 0,3 m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức báo động một, hai.

Vùng rốn lũ Đà Nẵng dọn bùn khi lũ rút. Ảnh: Nguyễn Đông

Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến 5/11, các sông Nghệ An - Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) lên báo động hai, ba, có sông trên báo động ba. Hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) báo động một, hai.

Khu vực đang ngập lụt sâu như Đà Nẵng, Huế, lũ sẽ giảm nhanh trong 1-2 ngày tới. Vùng ngập lụt có thể đẩy lên vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở Nghệ An - Quảng Trị.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 18h30 hôm qua, mưa lũ đã làm 14 người chết, 8 người mất tích. 52 nhà bị sập, cuốn trôi, 145 nhà bị hư hỏng và 123.600 nhà bị ngập.

Còn khoảng 75 xã, phường ngập tập trung ở Huế 32 đơn vị với độ sâu 0,5-2 m; Đà Nẵng 39 đơn vị; Quảng Trị 4 đơn vị. 15 xã ở Quảng Ngãi đã hết ngập từ trưa qua. Gần 4.900 ha lúa, hoa màu, 790 ha cây ăn quả bị ngập, thiệt hại. 17.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lớn kéo dài khiến 16 tuyến quốc lộ ở miền Trung bị ách tắc do ngập và sạt lở, giảm 5 tuyến do đã thông xe.

Gia Chính