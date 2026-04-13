Huế đón không khí lạnh dịp VnExpress Marathon

Trong hai ngày diễn ra VnExpress Marathon, 18-19/4, Huế đón không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm còn khoảng 23 độ C vào thời điểm thi đấu.

Theo dữ liệu từ AccuWeather, sau đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tháng 4, thời tiết Huế sẽ mát mẻ trở lại vào cuối tuần này. Cụ thể, trong ngày 18/4 - thời điểm phát Bib và diễn ra giải chạy trẻ em Kun Marathon, nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm từ 38 độ C (thứ Hai) xuống còn 31 độ C. Mức nhiệt thấp nhất cũng giảm nhẹ từ 25 độ C xuống 23 độ C.

Vào ngày thi đấu 19/4, nền nhiệt tiếp tục hạ, dao động trong khoảng 23 đến 30 độ C. Đặc biệt, xác suất mưa trong giai đoạn từ 17/4 đến 19/4 dao động ở mức 25-50%. Gió duy trì khoảng 19km/h, cùng mật độ mây che phủ phổ biến 82-90%. Điều này đồng nghĩa VnExpress Marathon Huế 2026 nhiều khả năng sẽ diễn ra dưới tiết trời se lạnh và mưa nhẹ tương tự một vài mùa giải trước đây.

Nữ runner cự ly 21km check-in trước ống kính VnExpress Marathon Huế 2024 khi sải bước qua cầu Trường Tiền. Ảnh: VnExpress Marathon

Nhận định thêm về diễn biến thời tiết, chuyên gia Huy Nguyễn chia sẻ: "Vào ngày 19/4, thời tiết tại Huế mát mẻ và có thể có mưa. Mưa có thể bắt đầu từ ngày 18, kéo sang ngày 19. Chưa xác định được khung giờ buổi sáng hay buổi chiều, nhưng xác suất mưa buổi chiều cao hơn. Làm rạp, các điểm check-in hay check-point nên lưu ý che mưa vì ngày 17, 18 đã mưa rồi".

Để chuẩn bị cho thời tiết này, VĐV nên ưu tiên đôi giày quen chân có độ bám tốt, giữ pace ổn định hơn thường lệ trong những km đầu và tránh tăng tốc đột ngột hoặc ôm cua gắt ở các đoạn mặt đường ướt. Runner nên hạn chế chạy trên các vạch sơn trên đường, vốn dễ trơn hơn khi gặp mưa.

Về trang phục, quần áo mỏng, siêu nhẹ và thấm hút tốt là ưu tiên hàng đầu. Việc sử dụng tất chuyên dụng thay cho tất cotton sẽ giúp nước thoát nhanh, giảm cảm giác nặng chân và hạn chế tối đa nguy cơ phồng rộp do ma sát. Runner cũng nên trang bị thêm một chiếc mũ lưỡi trai mỏng để che mưa, giúp tầm nhìn luôn ổn định trong suốt quá trình thi đấu.

Ngoài ra, trong điều kiện độ ẩm lớn, mồ hôi khó bốc hơi hơn, khiến cơ thể tản nhiệt kém và dễ mất sức âm thầm trong quá trình vận động. VĐV nên tiếp nước và điện giải từ sớm, bổ sung đều tại các trạm thay vì chờ đến khi khát.

Runner nạp năng lượng trên đường chạy 21km VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Trên toàn tuyến, ban tổ chức bố trí hệ thống trạm tiếp nước cách nhau khoảng 2 km. Cự ly half marathon (21km) xuất phát lúc 4h, được bố trí 11 trạm nước. Cự ly 10km, xuất phát lúc 5h, có 5 trạm tiếp nước, trong khi cự ly 5km khởi tranh lúc 6h được bố trí 2 trạm. Khoảng 80% số trạm này nằm liền kề với trạm y tế, giúp VĐV vừa tiếp nước, vừa nhận hỗ trợ kịp thời khi cần.

VnExpress Marathon Huế năm nay quy tụ hơn 8.000 VĐV tham dự ở ba cự ly 5km, 10km và 21km. Hiện các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất với sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức và chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại điều kiện thi đấu và trải nghiệm văn hóa tốt nhất cho cộng đồng chạy bộ.

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay là cung đường "Sải bước vào Kinh thành", đưa runner khám phá Kinh thành cổ và nhiều biểu tượng đặc trưng của cố đô như cầu Trường Tiền, sông Hương, trường Quốc Học.

VĐV đăng ký tham dự giải còn được miễn phí vé tham quan các điểm thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, gồm Đại Nội, các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Khải Định, Thiệu Trị, cùng Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, trong ba ngày từ 17 đến 19/4.

Hải Long