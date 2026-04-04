Runner VnExpress Marathon Huế 2026 được miễn vé tham quan di tích

VĐV tham gia giải chạy được miễn phí vé vào cửa nhiều điểm di tích cố đô trong ba ngày 17-19/4 khi xuất trình bib hợp lệ và giấy tờ tùy thân.

VnExpress Marathon Huế 2026 sẽ khởi tranh rạng sáng ngày 19/4 với cung đường "sải bước vào kinh thành". Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, chính sách miễn phí vé tham quan được xem là một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay. Đây là dịp để runner trong và ngoài nước chinh phục đường chạy di sản, đồng thời khám phá thêm về chiều sâu lịch sử, kiến trúc và văn hóa địa phương của vùng đất cố đô.

Nhằm tạo điều kiện kích cầu du lịch, ban tổ chức tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và ban quản lý các khu di tích để áp dụng ưu đãi trên. Danh sách những điểm miễn phí vé tham quan cho VĐV thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bao gồm: Đại Nội (Hoàng Cung), các lăng vua (Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Khải Định, Thiệu Trị), Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Đại Nội Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thạnh

Trong ba ngày 17-19/4, runner có thể chủ động sắp xếp lịch trình tham quan các công trình tiêu biểu này. Mỗi bib sẽ tương ứng với một lượt vào cổng miễn phí tại từng địa điểm và không áp dụng cho người đi cùng. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho VĐV tham gia giải cũng như kiểm soát số lượng khách tại các điểm di tích trong thời gian cao điểm. Các trường hợp sử dụng bib không chính chủ có thể bị từ chối phục vụ tại điểm tham quan.

"Việc mở cửa miễn phí cho VĐV không chỉ tạo điều kiện để người tham gia hiểu hơn về điểm đến mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Huế như một thành phố di sản gắn với du lịch thể thao. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều điểm đến trên thế giới áp dụng, khi các giải chạy trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Năm ngoái, sự kết hợp giữa VnExpress Marathon và các chính sách kích cầu đã mang lại "cú hích" lớn cho du lịch địa phương. Trong tuần lễ diễn ra giải, Huế đón 109.000 lượt khách (trong đó có 12.000 runner cùng gia đình, bạn bè), mang về doanh thu 221 tỷ đồng với công suất phòng đạt 90%. Lượng khách đổ về các điểm di tích áp dụng miễn vé cũng tăng đột biến, tiêu biểu như Đại Nội đón hơn 20.000 lượt hay lăng Tự Đức ghi nhận hơn 8.300 lượt tham quan.

Lăng vua Minh Mạng hay Hiếu Lăng là nơi yên nghỉ của vua Minh Mạng, nằm trong danh sách miễn phí vé cho VĐV VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: Võ Thạnh

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra ngày 19/4 với ba cự ly 5km, 10km và 21km, dự kiến thu hút hàng nghìn VĐV trong nước và quốc tế. Giải được tổ chức trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển du lịch mới, hướng đến việc kết hợp chặt chẽ giữa di sản, lễ hội và các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh đặc trưng của thành phố, mang đến trải nghiệm vừa thi đấu vừa khám phá. Với chính sách ưu đãi này, runner không chỉ tham gia một sự kiện thể thao mà còn có cơ hội "mở rộng hành trình" ngay tại điểm đến, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa đặc trưng của cố đô trong dịp cuối tuần giữa tháng 4.

Thy An