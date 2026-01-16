Huawei vượt Apple để trở thành hãng smartphone lớn nhất Trung Quốc năm 2025 với gần 47 triệu máy xuất xưởng.

Theo số liệu do công ty phân tích dữ liệu IDC công bố ngày 15/1, tính cả năm 2025, Huawei chiếm thị phần 16,4% với 46,7 triệu smartphone xuất xưởng tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Apple đạt 46,2 triệu máy, chiếm 16,2% thị phần và xếp thứ hai.

So với 2024, thị phần Huawei giảm 1,9% nhưng vẫn đứng đầu ở Trung Quốc, còn Apple đạt mức tăng trưởng 4%. Năm 2024, Vivo là hãng điện thoại lớn nhất nước này về sản lượng.

Đây là lần đầu tiên Huawei trở lại "ngôi vương" smartphone Trung Quốc tính theo cả năm kể từ 2020, khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với công ty và cắt đứt nguồn cung cấp chip tiên tiến.

Logo Huawei tại một cửa hàng ở chợ điện tử Thâm Quyến, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Huawei từng nhiều năm thống trị thị trường smartphone Trung Quốc, thậm chí dẫn đầu thế giới ở một số quý. Tuy nhiên, các lệnh cấm từ Mỹ khiến công ty phải chuyển sang sử dụng chip tự thiết kế. Chip di động mới nhất của Huawei là Kirin 9030, hiện được trang bị trong Mate 80 Pro Max cao cấp nhất.

"Việc liên tục cải tiến năng lực sản xuất chip nội bộ là động lực chính trong năm 2025, tạo nền tảng cần thiết cho đà xuất xưởng của Huawei", ông Will Wong, quản lý nghiên cứu về thiết bị khách hàng của IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét.

Thị phần smartphone Trung Quốc hiện có sự cạnh tranh quyết liệt, khi vị trí thứ ba là Vivo không có sự chênh lệch lớn so với hai vị trí dẫn đầu. Hãng xuất xưởng 46,1 triệu điện thoại trong năm 2025, tiếp theo là Xiaomi và Oppo. Honor đã rớt khỏi top 5 bảng xếp hạng.

Theo IDC, Trung Quốc - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới - ghi nhận mức giảm 0,6% so với năm 2024 với tổng sản lượng đạt 284,6 triệu máy. Công ty nghiên cứu thị trường này dự đoán mức giảm sẽ còn mạnh hơn vào năm 2026 do tình trạng thiếu hụt chip nhớ.

Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn cầu, khi những nhà cung cấp như Samsung, SK Hynix hay Micron Technology ưu tiên linh kiện cho chip AI trong bối cảnh nhu cầu cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo tăng mạnh. Trước đó, Xiaomi và Honor đã công bố kế hoạch tăng giá smartphone và tablet, trong khi Meizu phải hủy ra mắt điện thoại mới do áp lực về chi phí.

"Giá chip nhớ ngày càng tăng tạo áp lực đáng kể lên nhà sản xuất smartphone. Đây sẽ vẫn là thách thức lớn trong suốt năm 2026", ông Wong cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, so với cách đây hơn 5 năm, bối cảnh tại Trung Quốc đã thay đổi. Trước sự nổi lên của Huawei, một số doanh nghiệp ở nước này đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, chuyển trọng tâm sang thị trường mới nổi như Ấn Độ và châu Phi để tránh cạnh tranh trực tiếp từ Huawei.

Ngoài ra, IDC đánh giá, các công ty sẽ hiện diện mạnh mẽ hơn ở phân khúc cao cấp. Điều này mang lại lợi thế quan trọng trong năm vì biên lợi nhuận cao giúp bù đắp chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Bảo Lâm (theo ChinaDaily, Technology News China)