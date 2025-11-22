Phó chủ tịch Huawei khoe ảnh chụp từ điện thoại chưa ra mắt

Phó chủ tịch Huawei đăng loạt ảnh chụp bằng các smartphone thuộc dòng Mate 80 dự kiến ra mắt tuần sau.

"Đây là những bức ảnh tuyệt vời chụp bằng Huawei Mate 80. Từ những con ngựa phi nước đại trên đồng cỏ, chim cánh cụt ở địa cực đến ảnh chân dung tinh tế, dù chụp xa, chân dung hay HDR, tất cả đều nằm trong tay người dùng. Hẹn gặp ở lễ ra mắt ngày 25/11", Phó chủ tịch Huawei He Gang cho biết trên mạng xã hội Weibo hôm 20/11.

Các bức ảnh đăng kèm gồm một tấm chụp bằng Mate 80 RS Ultimate Design, hai hình chụp từ Mate 80 Pro và ba hình trên Mate 80 Pro Max.

Các máy trong dòng Mate 80 Pro Max. Ảnh: Huawei

Huawei chưa công bố thông số cụ thể của các điện thoại, nhưng tiết lộ dòng Mate 80 sẽ hỗ trợ chế độ pin mới với thời lượng siêu dài. Các bức ảnh không thể hiện chi tiết kỹ thuật của camera trên máy, cũng chưa rõ chúng có sử dụng chung phần cứng hay không.

Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu Mate 80 Pro Max được cho là sở hữu màn hình với độ sáng 8.000 nit, vượt xa các đối thủ, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới nắng gắt. Một số điện thoại cao cấp ra mắt năm 2025 như Galaxy S25 Ultra có độ sáng 2.600 nit, hay Honor Magic 8 Pro cao nhất 6.000 nit.

Điệp Anh