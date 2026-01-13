Huawei sẽ bán điện thoại gập Mate X7 tại Việt Nam

Sau 5 năm vắng bóng, Huawei cho biết sẽ bán điện thoại trở lại tại Việt Nam với model đầu tiên là mẫu smartphone gập Mate X7.

Trên trang chủ tại Việt Nam sáng 13/1, Huawei bất ngờ đăng thông tin Mate X7, mẫu máy gập mới ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc cuối tháng 11/2025. Đây cũng là phiên bản duy nhất xuất hiện trong danh mục Điện thoại thông minh bên cạnh các thiết bị khác đang bán ở Việt Nam như máy tính bảng, đồng hồ.

Sau khi bán P40 Pro vào tháng 4/2020, Huawei thu hẹp dần quy mô mảng sản phẩm và dừng bán điện thoại ở Việt Nam dù không đưa ra thông báo chính thức. Một trong những nguyên nhân là sản phẩm mất quyền truy cập vào các dịch vụ của Google do ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Mỹ.

Điện thoại gập Mate X7 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo nguồn tin của VnExpress, Mate X7 có thể được bán vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, với giá nhiều khả năng không dưới 40 triệu đồng nhưng kèm nhiều quà tặng, chế độ hậu mãi. Phiên bản được đưa về Việt Nam tương đồng với bản quốc tế bán tại thị trường châu Âu, chạy EMUI và không phải hệ điều hành hoàn toàn mới HarmonyOS. Việc chạy EMUI giúp người dùng có thể tự cài các ứng dụng của Google như Gmail, YouTube, Maps.

Điện thoại Huawei được đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện, trong đó phần cứng camera của Mate X7 cũng nhỉnh hơn đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định công ty cần giải được bài toán phần mềm để thu hút người dùng, như hỗ trợ cài đặt ứng dụng, tính ổn định của phần mềm phổ biến hay dịch vụ hậu mãi.

Màn hình chính dùng tấm nền OLED cỡ 8 inch. Ảnh: Tuấn Hưng

Sự góp mặt của Mate X7 đầu 2026 sẽ khiến thị trường điện thoại cao cấp tại Việt Nam thêm sôi động. Sau iPhone 17 Pro Max, Find X9 Pro, Honor Magic V5 và Vivo X300 Pro, người dùng sẽ có thêm lựa chọn điện thoại gập mới của Huawei, smartphone chuyên chụp hình Xiaomi 17 Ultra và Galaxy S26 series cũng dự kiến trình làng trong quý I/2026.

Mate X7 không thay đổi về kiểu dáng so với X6 nhưng có nhiều nâng cấp về phần cứng. Máy tăng khả năng chống nước và bụi lên chuẩn IP58, IP59. Thiết kế dày 9,5 mm khi gập và 4,5 mm khi mở, trọng lượng 235 gram, nhẹ hơn 4 gram so với X6 và vẫn giữ nguyên khung nhôm. Màn hình chính tăng nhẹ kích thước lên 8 inch, tỷ lệ 8:7,3 và màn hình phụ là 6,49 inch tỷ lệ 20,4:9. Cả hai đều dùng tấm nền LTPO OLED tần số quét 1-120 Hz giúp tiết kiệm năng lượng.

Camera chính giữ nguyên 50 megapixel với cảm biến RYYB, khẩu độ mở vật lý thay đổi 10 stop (f/1.4-4.0) và chống rung quang học OIS. Camera tele nâng cấp lên độ phân giải 50 megapixel, độ mở f/2.2 và zoom quang học 3,5x. Camera thứ ba đặt sau máy có góc siêu rộng với độ phân giải 40 megapixel. Sản phẩm cũng có hai máy ảnh selfie cùng 8 megapixel, đặt ở màn hình ngoài và trong.

Camera là điểm nhấn lớn trên Mate X7 so với các đối thủ điện thoại gập khác. Ảnh: Tuấn Hưng

Mate X7 bản nội địa Trung Quốc sử dụng chipset tốt nhất của Huawei hiện tại là Kirin 9030 Pro, trong khi trang web ở Việt Nam không công bố. SoC mới được cho là dùng kiến trúc ARM v8 chín nhân, lõi chính xung nhịp 2,75 GHz, lõi hiệu năng cao gấp bốn lần ở tốc độ 2,27 GHz và lõi tiết kiệm năng lượng 1,72 GHz. Các tùy chọn bộ nhớ RAM 12, 16 và 20 GB cùng bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Điện thoại mới dùng pin Si-C với hai cell cho tổng dung lượng 5.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W, sạc không dây 50 W. Mate X7 có các lựa chọn màu đen, trắng, tím và đỏ. Bản cấu hình cơ bản RAM 12 GB bộ nhớ trong 256 GB có giá tại Trung Quốc là 12.999 tệ (49 triệu đồng). Bản đặc biệt Collector's Edition gồm ốp lưng, bút và phụ kiện khác có giá khởi điểm 14.999 tệ (55,9 triệu đồng) cấu hình RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, trong khi bản cấu hình cao nhất với RAM 20 GB và bộ nhớ 1 TB giá 17.999 tệ (68 triệu đồng).

Tuấn Hưng