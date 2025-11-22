Huawei mở rộng mạng lưới chip AI, giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ

Hội chợ Công nghệ Cao Trung Quốc (China Hi-Tech Fair), diễn ra tuần qua ở Thâm Quyến, thu hút 450.000 lượt khách trong ba ngày, với nhiều lĩnh vực như chip và robot hình người. Trong đó, bức tường máy chủ AI CloudMatrix 384 của Huawei trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Hệ thống chứa 384 bộ xử lý Ascend 910C, được coi là giải pháp thay thế trực tiếp cho nền tảng GB200 của Nvidia. Dù còn thua về hiệu suất xử lý và hiệu quả năng lượng so với đối thủ từ Mỹ, sự ra đời của CloudMatrix 384 đánh dấu bước tiến dài của Huawei kể từ khi bị Mỹ cấm vận.

"Mỹ đang siết chặt công nghệ bán dẫn AI. Trung Quốc cần tự phát triển, và hiện chủ yếu trông cậy vào Ascend của Huawei", Joshua Huang Zhexue, nhà khoa học trưởng tại Viện nghiên cứu Ascend, nói.

Theo Nikkei Asia và Trendforce, Huawei đã tạo dựng một chuỗi cung ứng riêng tại Trung Quốc để phát triển chip hiệu năng cao như Ascend. Sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với công ty năm 2019, hãng thành lập một số công ty đầu tư, trong đó có Hubble. Thông qua các đơn vị này, hãng đầu tư vào hơn 60 công ty bán dẫn nội địa nhằm hợp tác trong phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm.

Những công ty trong danh mục đầu tư của Hubble đang gia tăng nỗ lực thâu tóm đối thủ và xây dựng nhà máy mới. Jiangsu HHCK Advanced Materials, nhà sản xuất vật liệu đóng gói chip, tuần này thông báo mua lại công ty đối thủ với giá 1,6 tỷ nhân dân tệ (255 triệu USD). HHCK đứng thứ hai ở nước này về vật liệu nhựa epoxy chịu nhiệt, trong khi công ty bị mua lại đứng thứ nhất.

"Ngành công nghiệp đang bước vào chu kỳ tăng trưởng nhờ xu hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm nội địa thay thế", Han Jianglong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HHCK, cho biết. Huawei hiện nắm 2% cổ phần tại HHCK.

Vertilite, công ty mà Huawei sở hữu 4% cổ phần, cũng vận hành một cơ sở mới tại tỉnh Giang Tô vào tháng 9. Nhà máy trị giá 550 triệu nhân dân tệ này sản xuất hợp chất dùng cho truyền thông quang học - công nghệ then chốt trong hạ tầng máy chủ AI của Huawei.

Shanghai Winscene Technology, nhà sản xuất chất cản quang dùng trong tạo mạch, đang xây dựng nhà máy tại Thượng Hải. Aerotech, nhà cung cấp van và ống dẫn khí phục vụ sản xuất chip, cũng mở rộng một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc. Huawei nắm cổ phần nhỏ tại cả hai công ty này.

Huawei cũng được cho là đang hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc để phát triển công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) - công nghệ thiết yếu trong chế tạo chip, từng nằm trong danh mục bị Mỹ hạn chế xuất khẩu.

Các công ty chip Mỹ như Nvidia đạt được năng lực cạnh tranh cao nhờ tận dụng mạng lưới đối tác châu Á, châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc đang theo đuổi mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bao phủ mọi lĩnh vực, xoay quanh Huawei. Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, Trung Quốc có thể tự chủ nâng cấp công nghệ đến mức nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Huy Đức (theo Tom's Hardware, Nikkei Asia)