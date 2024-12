Hứa Thuận Long, Nông Chang vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2024

04h40 Chính quyền thành phố hỗ trợ runner

Ngày đua, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ phân luồng giao thông, đóng mở linh hoạt các điểm giao cắt đảm bảo an toàn cho 10.000 runner, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến luồng di chuyển của runner. Chính quyền cũng cử đội ngũ y tế, an ninh để giúp giải đấu diễn ra thuận lợi, an toàn.

Trước giải, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng khẳng định địa phương cởi mở và dành sự ưu tiên để giúp giải có điều kiện tổ chức tốt nhất. Sở Văn hóa Thể thao và các Sở ban ngành xem đây là sự kiện lớn, muốn duy trì thường niên để tạo điểm nhấn du lịch mùa đông, thúc đẩy tinh thần thể thao cộng đồng.

Chiến sĩ cảnh sát phân luồng giao thông cho runner.

Cảnh sát túc trực các điểm nóng.