Hứa Thuận Long, Nông Chang vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2024

Hứa Thuận Long là nam VĐV cán đích đầu tiên cự ly 42km sau màn bám đuổi hấp dẫn, trong khi Nông Chang có lần thứ hai vô địch một giải VnExpress Marathon.

VnExpress Marathon Hải Phòng mùa giải thứ hai, khởi tranh sáng 15/12, tiếp tục chứng minh vị thế giải đấu của những kỷ lục. Ngày đua nhiệt độ chỉ 12-13 độ C cộng với cung đường bằng phẳng giúp VĐV tạo nên những dấu ấn thành tích đậm nét.

Trong đó, giải lập kỷ lục đến 90 VĐV về đích dưới 3 tiếng, vượt qua con số 82 của mùa trước. Điều này giúp giải trở thành sự kiện marathon có nhiều sub3 nhất Việt Nam. 387 VĐV hoàn thành dưới 3 tiếng 30 phút. Hàng trăm VĐV khoe có PR mới trên Facebook.

Khoảnh khắc VĐV xuất phát. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở cuộc đua 42km, Hứa Thuận Long hoàn thành mục tiêu kép đề ra trước giải là bảo vệ chức vô địch và có PR mới, không tính các giải ở nước ngoài. Chân chạy TP HCM xuất phát chậm hơn các đối thủ. 7km đầu tiên, gần như không thấy Long trong màn hình livestream. Tuy nhiên, anh nhanh chóng mở tốc, gia nhập nhóm dẫn đầu. Anh cùng Bùi Văn Dũng, Kento Kabashima tạo nên thế tam mã, bám đuổi và thay nhau làm đầu kéo.

Chỉ đến 5km cuối cùng, đương kim vô địch mới bắt đầu thể hiện ý định tách top. "Long Íu" tăng tốc, bỏ lại các đối thủ, băng băng về đích. Khi biết chắc chắn là nhà vô địch, anh ung dung hơn, dang hai tay ăn mừng khoảnh khắc chiến thắng. Thành tích của anh là 2 tiếng 32 phút 11 giây, phá kỷ lục mùa trước 2 phút.

Ngay sau anh, Kento Kabashima về nhì với cách biệt 1 phút. Bùi Văn Dũng về hạng ba còn Đan Quyết cán đích thứ tư.

Hứa Thuận Long dẫn đầu đoàn đua cùng Kento (Nhật Bản). Ảnh: VM

Sao trẻ Nông Thị Chang về đích sau 2 tiếng 58 phút, lần hai liên tiếp đạt mốc sub3. Ngày đua 42km, Nông Chang cạnh tranh với những đối thủ như Lê Minh Tuân, Trà Giang, Mộng Thơ, Lê Thị Phượng. Cô chủ động gia nhập một đoàn đông nam runner từ đầu để núp gió và cùng nhau thúc đẩy tinh thần. Sau khoảng 30km, runner sinh năm 2002 mới bắt đầu bứt tốc. Đây là chức vô địch trong dự đoán khi Hồng Lệ phút cuối không tham dự.

Về ngay sau Nông Chang là Nguyễn Thị Phượng và Trà Giang. Cả hai đều đạt thành tích sub3. Với Nông Chang, đây là lần hai cô thắng giải sau VM Quy Nhơn 2024.

Cuộc đua 21km đầy bất ngờ. Đoàn Thu Hằng phần lớn đường đua chạy cùng với Doãn Thị Oanh. Trong khi đó, một runner ngoại quốc dẫn đầu. Tới sát đích, runner sinh năm 2001 mới bắt đầu bứt tốc. Cô vượt đối thủ ngoại quốc ở km cuối cùng. Dù nỗ lực bám đuổi, đối thủ bất lực trong việc giành lại ngôi đầu. Kết quả, Thu Hằng về nhất sau 1 tiếng 18 phút, thành tích tốt nhất của runner Quảng Ninh trong chuỗi VnExpress Marathon.

Anna Lê (bib 81947), Quỳnh Cau (áo trắng) và Ánh Tuyết (bib 82029) trước giờ xuất phát cự ly 21km. Ảnh: VM

Lương Đức Phước - chân chạy của điền kinh Đồng Nai tiếp tục thể hiện sức mạnh trên đường đua VnExpress Marathon. Đức Phước có cuộc đua gần như hoàn hảo khi chủ động bứt tốc ngay từ đầu. Bám đuổi anh chỉ có Lê Văn Thao. Cả hai như những chiếc F1 trên đường đua, quyết không nhường nhau bất cứ khoảnh khắc nào. Đức Phước với lợi thế về sức trẻ đã bứt lên ở những khoảnh khắc quyết định. Anh liên tục ngoái nhìn đối thủ.

Cách đích 500m, chân chạy sinh năm 2002 tiếp tục tăng tốc với kỳ vọng đạt mốc 1 tiếng 9 phút. Anh leo về băng vô địch, song mục tiêu 1 tiếng 9 phút không thành. Chân chạy có chút tiếc nuối khi nhìn đồng hồ, lắc đầu nhẹ. Dẫu vậy, anh vẫn có PR mới với thành tích 1 tiếng 10 phút 9 giây.

Đây là lần thứ hai Phước vô địch cự ly 21km tại VnExpress Marathon, sau giải Hạ Long hồi tháng 9.

Ở cự ly 5km, Giáp Minh Hiếu về nhất chỉ sau 16 phút 22 giây, hơn đối thủ về nhì 5 giây. Hạng mục nữ gọi tên Ngô Thị Khánh Ny. Cô về đích chỉ sau 17 phút 26 giây, tốc độ chỉ sau 4 VĐV nam.

Đoàn Thu Hằng và Ngọc Anh giật băng vô địch cư ly 21 và 10km. Ảnh: VM

Chức vô địch nữ 10km gọi tên Hoàng Thị Ngọc Anh với thông số 37 phút 40 giây. Cách đây chưa đầy một tháng, VĐV 18 tuổi này cũng vô địch VM Hanoi Midnight. Trong khi Hoàng Viết Vĩ Ly vô địch nam.

Góp phần tạo nên dấu ấn thành tích cho mùa giải đến từ những thay đổi trên đường đua. Tất cả các cự ly đều xuất phát từ khu vực vườn hoa Tố Hữu. Đây cũng là khu vực về đích của ba cự ly 5, 10, 21km. Các cự ly chạy qua nhiều cung đường nội đô, khám phá vẻ đẹp năng động hiện đại, pha lẫn các công trình cổ kính của thành phố. Riêng cự ly 42km được trải nghiệm cung đường nối liền trung tâm thành phô với quận Đồ Sơn. Đây là lộ trình marathon bằng phẳng và dễ lập PR bậc nhất Việt Nam.

Để đảm bảo cho vận động viên có điều kiện thi đấu tốt nhất VnExpress Marathon đang phối hợp với địa phương lên phương án chiếu sáng cho một số đoạn đường như 363. Trên toàn tuyến, ban tổ chức bố trí 19 điểm tiếp nước với nước lọc, điện giải, trái cây... Cách từ 2 đến 4 km có một trạm vệ sinh.

Ngày đua, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ phân luồng giao thông, đóng mở linh hoạt các điểm giao cắt đảm bảo an toàn cho 10.000 runner, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến luồng di chuyển của runner. Chính quyền cũng cử đội ngũ y tế, an ninh để giúp giải đấu diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cảnh sát Hải Phòng túc trực các điểm nóng, đảm bảo an toàn cho VĐV. Ảnh: VM

Trước giải, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng khẳng định địa phương cởi mở và dành sự ưu tiên để giúp giải có điều kiện tổ chức tốt nhất. Sở Văn hóa Thể thao và các Sở ban ngành xem đây là sự kiện lớn, muốn duy trì thường niên để tạo điểm nhấn du lịch mùa đông, thúc đẩy tinh thần thể thao cộng đồng.

VM Hải Phòng khép lại lúc 9h30, kết thúc hành trình phụng sự cộng đồng trong năm 2024. Năm sau, chuỗi trở lại với giải chạy đêm TP HCM ngày 23/2.

Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng trên cung đường đua. Ảnh: VM

