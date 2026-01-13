HSBC: Việt Nam có thể là quán quân tăng trưởng châu Á

Với GDP năm 2025 tăng hơn 8%, nhiều khả năng Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, theo HSBC.

Nhận định được đưa ra trong báo cáo vừa phát hành của HSBC. Theo Cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2025 tăng 8,02%, cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 và nhỉnh hơn dự báo của ngân hàng này (7,9%).

"Kết quả trên dễ dàng đưa Việt Nam trở thành quán quân tăng trưởng năm 2025, không chỉ trong ASEAN mà còn trên toàn châu Á", báo cáo cho biết.

Cụm cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 20/1/2024. Ảnh Lê Tân

HSBC chỉ ra động lực đáng chú ý là thương mại phát triển mạnh mẽ, đạt kỷ lục 928 tỷ USD, tăng 18% so với 2024, bất chấp liên tục chứng kiến những cú sốc thuế quan. Nguyên nhân nhờ hoạt động đẩy nhanh đơn hàng đặt trước (frontloading) và Việt Nam có những sản phẩm xuất khẩu "phù hợp".

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đồ điện tử hưởng lợi. Nhóm hàng này chiếm 35% tổng kim ngạch năm qua, từ mức chỉ 5% năm 2010. Trong khi, tỷ trọng dệt may và giày dép giảm từ mức đỉnh 30% năm 2005 xuống còn hơn 10%.

Bên cạnh sản phẩm hợp thời, Việt Nam còn mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, bất chấp những lo ngại về thuế quan. Chịu mức thuế đối ứng 20%, Việt Nam vẫn giành thêm thị phần các sản phẩm như điện thoại, dệt may và giày dép.

Không dừng lại ở đó, lĩnh vực trong nước được đánh giá là vững vàng, hỗ trợ tốt cho nền kinh tế. Tiêu dùng cá nhân tăng 8% nhờ tệp người tiêu dùng lớn và đầu tư tăng tốc lên gần 9%. Du lịch phục hồi mạnh, với lượng khách bằng 120% năm 2019, mang về doanh thu 40 tỷ USD, tương đương 7% GDP.

Năm 2026, HSBC dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7%, trên cơ sở đầu tư công tăng tốc và khả năng chống chịu tốt của xuất khẩu. Hiện dự báo của nhà băng này thuộc nhóm lạc quan hàng đầu trong các tổ chức quốc tế, sau UOB. Tuần trước, ngân hàng từ Singapore vừa nâng dự báo từ 7% lên 7,5%.

Tương tự lưu ý của UOB về kịch bản đơn hàng xuất khẩu có thể giảm, HSBC cho rằng Việt Nam không phải ngoại lệ trước nguy cơ suy giảm thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, nhà băng này cho rằng việc có sản phẩm "phù hợp" và thị phần mở rộng tại Mỹ có thể giúp nền kinh tế vượt qua một số khó khăn.

Với mục tiêu GDP tăng trưởng 10% trở lên của Chính phủ, HSBC cho rằng đòi hỏi "cú hích" lớn để đạt được, bao gồm thương mại vượt trội, đầu tư đáng kể và tiêu dùng mạnh mẽ.

Viễn Thông