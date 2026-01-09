UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,5%

UOB nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 từ 7% lên 7,5% nhờ nền kinh tế chứng tỏ khả năng chống chịu tốt năm qua, tạo tiền đề vững chắc.

Báo cáo mới nhất của United Overseas Bank (UOB) nâng dự báo tăng trưởng 2026 của Việt Nam, sau khi Cục Thống kê công bố GDP 2025 đạt 8,02%, cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 và vượt dự báo của ngân hàng này, ở mức 7,7%.

Theo nhà băng Singapore, sức khỏe nền kinh tế ba tháng gần nhất tiếp tục xua tan lo ngại về biến động thương mại. Nhờ sản xuất và xuất khẩu vững vàng, GDP quý IV tăng 8,46%, mạnh nhất kể từ năm 2009 và không tính năm 2021 do Covid.

Niềm tin nhà đầu tư nước ngoài duy trì, với vốn FDI thực hiện tăng mạnh 9%, đạt kỷ lục 27,6 tỷ USD trong 2025. Nhìn chung, UOB đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội, dù chịu áp lực từ thuế quan Mỹ.

"Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc", báo cáo nhận định. Hiện dự báo của UOB lạc quan hàng đầu trong các tổ chức quốc tế. IMF, World Bank, ADB hay HSBC đang dự báo dưới 7%.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 10% trở lên, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bên cạnh triển vọng, UOB lưu ý khả năng xuất khẩu chịu áp lực, cùng sự bất định về chính sách thuế của Mỹ là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng GDP Việt Nam trong 2026.

"Kịch bản tiềm ẩn là đơn hàng xuất khẩu có thể giảm khi nhu cầu đẩy mạnh trước đó (frontloading) suy yếu và giá cao hơn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026", báo cáo nhận định.

Năm qua, VND là đồng tiền giảm mạnh thứ ba châu Á, mất giá 3,1% so với USD. Yếu tố này kết hợp với triển vọng GDP khả quan và áp lực lạm phát hiện hữu (bình quân năm 2025 là 3,2%) dẫn đến khả năng Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt 2026, theo UOB.

Viễn Thông