GDP năm 2025 tăng 8,02%

Kinh tế năm 2025 tăng trưởng 8,02%, cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 nhờ động lực chính từ dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Theo số liệu công bố chiều 5/1 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước đó.

Như vậy, GDP 2025 tăng 8,02% so với năm 2024. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Tăng trưởng kinh tế vượt 8% của Việt Nam là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Đây là mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới, khu vực.

Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3% mỗi năm, cao hơn mức 6,2% của nhiệm kỳ trước. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt 510 tỷ USD; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa Việt Nam chạm ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Dịch vụ vẫn là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, trên 51,08%. Theo Cục Thống kê, giá trị tăng thêm khu vực này đạt 8,62% so với năm trước. Trong khi đó, công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62% vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Còn nông, lâm nghiệp và thủy sản góp 5,3% vào tăng trưởng.

Phương Dung