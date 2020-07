TP HCMDo Covid-19, nghệ sĩ Hồng Vân đóng cửa sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn.

Nghệ sĩ nói: "Khi tình hình ổn định, dịch được kiểm soát, chúng tôi mới hoạt động lại". Trước đó, Ủy ban Nhân dân TP HCM ra quyết định cấm tập trung quá 30 người nơi công cộng từ 0h ngày 31/7.

Hồng Vân (trái) và các diễn viên trong hậu trường một vở diễn trước khi sân khấu đóng cửa vì Covid-19 tái phát. Ảnh: Sân khấu Hồng Vân.

Gần ba tháng qua, sân khấu Hồng Vân chỉ hoạt động cầm chừng khi mở cửa sau đợt dịch đầu. Dù một số suất bán hết vé, chị vẫn lo vì chưa biết liệu công chúng đã lấy lại thói quen xem kịch hay chỉ ủng hộ nghệ sĩ. Nửa năm qua, với điểm diễn Phú Nhuận, chị bù lỗ trung bình mỗi tháng vài chục triệu đồng, chủ yếu là lương cố định của nghệ sĩ, công nhân viên hậu đài. Sân khấu Chợ Lớn - khai trương cuối năm 2019 - do chị và Minh Luân đầu tư 500 triệu đồng, đến nay chưa thu hồi vốn. Tiền vé bán ra chỉ đủ trả cát-xê cho diễn viên, còn phí mặt bằng, thiết bị phụ thuộc vào doanh thu từ các lớp đào tạo diễn xuất.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát 5B Võ Văn Tần - cho biết tuần này, sân khấu giảm suất diễn, chỉ còn một đêm Chủ nhật với vở Bên đàng dệt mộng. Đơn vị này bán vé với số lượng hạn chế - 30 vé để đảm bảo tiêu chuẩn giãn cách, giữ an toàn. Chị và các diễn viên thay phiên nhau mua khẩu trang dự trữ, phát cho các khán giả không chuẩn bị kịp. Lối cầu thang đi lên nhà hát cũng được đặt các chai nước rửa tay để người xem vệ sinh. Do đặc trưng 5B là sân khấu nhỏ, diễn viên thoại không cần mic, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem rất gần nên Mỹ Uyên phải chú trọng khâu giữ an toàn cho nhà hát. Trước buổi diễn, chị luôn trấn an mọi người, thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của các diễn viên

Nhiều sân khấu vẫn nỗ lực duy trì lịch hoạt động. Idecaf diễn mỗi tuần bốn suất, với các vở Cậu Đồng, Tía ơi má dìa, Cái đẹp đè bẹp cái nết, Mưu bà Tú. Ông Huỳnh Anh Tuấn - quản lý Idecaf - cho biết khuyến cáo khán giả đeo khẩu trang khi xem kịch. Sân khấu Thế giới Trẻ diễn bốn suất dịp cuối tuần, chủ yếu các vở cũ, gồm Thanh Xà Bạch Xà, Cuộc chiến sắc đẹp, Ngược gió, Duyên ma tình người.

Trích đoạn 'Cậu Đồng' Trích đoạn "Cậu Đồng" - vở kịch đang được yêu thích tại Idecaf. Video: Quang Huy.

Bộ Y tế chiều 31/7 xác nhận "bệnh nhân 428", 70 tuổi, ở Quảng Nam, tử vong sau 5 ngày được khẳng định dương tính nCoV. Sáng cùng ngày, Bộ ghi nhận thêm 45 ca nhiễm nCoV ở Đà Nẵng, đều là bệnh nhân, người nhà chăm sóc, người đến thăm tại các bệnh viện, cách ly sớm. 45 bệnh nhân tuổi từ 27 đến 87, trong đó 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tổng số ca nhiễm cả nước đến nay là 509, trong đó 373 người đã khỏi, 136 người đang điều trị.

Mai Nhật