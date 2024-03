Hồng Lệ: 'Tôi muốn chạy marathon khắp đất nước'

Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, cựu VĐV Phạm Thị Hồng Lệ muốn tham gia nhiều giải phong trào hơn để giao lưu với cộng đồng.

Chiều 1/3, sau khi ban tổ chức VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 mở cổng đón runner, Hồng Lệ cùng hai người bạn có mặt tại khu vực expo. Cô nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhận Bib, sau đó chụp ảnh giao lưu cùng runner. Lệ cho biết, đây là giải full marathon thứ hai cô tham dự kể từ khi chia tay đội tuyển và là giải đầu tiên của năm mới.

"Hiện tại, tôi tham dự giải phong trào với tâm thế thoải mái hơn có nhiều sự lựa chọn hơn. Trước đây, khi còn là VĐV chuyên nghiệp tôi phải lựa chọn giải đấu, xin phép thi đấu để không trùng lịch với nhiệm vụ đội tuyển", Lệ nói. Với Lệ giờ đây mỗi cuộc đua là một chuyến du lịch, trải nghiệm và rong chơi đúng nghĩa, không áp lực về thành tích và thời gian.

Hồng Lệ trong ngày nhận Bib. Ảnh: Trần Quỳnh

Để chuẩn bị cho giải chạy đêm TP HCM, Lệ cùng bạn bè bay từ Hà Nội vào trước giải một ngày. Cô tranh thủ đi chơi, thăm vài người bạn và tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân ở thành phố mang tên Bác. "Trước đây, hiếm khi tôi có được những trải nghiệm này. Bởi dù đấu đi thi đấu giải phong trào, tôi vẫn phải hoàn thành bài, để khi quay lại đội tuyển vẫn duy trì được phong độ", Lệ cho hay.

Rạng sáng 3/3, Phạm Thị Hồng Lệ sẽ có mặt trên đường đua 42km. Cô nói, thời tiết ở TP HCM có nắng nóng, chênh lệch hơn 20 độ C so với ở Hà Nội nhưng không đáng ngại. Bởi mục tiêu cao nhất của Lệ không phải là thành tích. "Bây giờ mục tiêu lớn nhất của tôi là giao lưu với anh chị em runner để học hỏi thêm ở họ kinh nghiệm công việc, cuộc sống, có thêm kiến thức, vốn sống. Còn về chức vô địch, nếu may mắn có được thì đó là niềm vui", Lệ cười nói

Cuối năm ngoái, Phạm Thị Hồng Lệ tuyên bố giã từ đội tuyển điền kinh quốc gia sau bảy năm gắn bó. "Chấn thương dai dẳng theo tôi hơn hai năm qua... Thành tích và nhiệm vụ quốc gia là điều tôi không chắc chắn đảm bảo", cô viết trên facebook cá nhân ngày 31/12/2023.

Tại VnExpress Marathon, Hồng Lệ là cái tên quen thuộc. Tại các giải Lệ góp mặt, cô chưa từng thất bại. Cô là nhà vô địch nữ đầu tiên của VnExpress Marathon trong giải đấu tại Quy Nhơn năm 2019. Sau đó, cô tiếp tục giữ thế độc tôn cho đến giải chạy đêm Hà Nội 2020.

Hồng Lệ cùng ông Đoàn Ngọc Hải (áo xanh) và hai người bạn. Ảnh: Trần Quỳnh

Bẵng đi một thời gian không xuất hiện trên đường đua phong trào vì chấn thương. Đến VM Quy Nhơn 2023, Lệ mới xuất hiện trở lại trên đường đua 21km. Năm 2023 cũng là năm bùng nổ thành tích của lên ở các giải đấu phong trào. Tại VnExpress Marathon Hải Phòng (12/2023), Phạm Thị Hồng Lệ là VĐV vô địch nội dung nữ với thông số 2 tiếng 46 phút 48 giây. Cô đồng thời phá kỷ lục cá nhân và xô đổ kỷ lục hệ thống do chính mình nắm giữ suốt 3 năm qua, dù trước đó cô tham dự tới bốn giải marathon và vô địch ba giải.

Hồng Lệ sinh năm 1998 ở Bình Định, là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em. Ban đầu, cô theo học võ nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên chuyển sang điền kinh. Hồng Lệ đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh khi học cấp hai nên được chọn và đội điền kinh Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định, tập trung vào chạy 5.000m, 10.000 m và marathon.

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải chạy lớn là VPBank và VnExpress Marathon. Trước đó, đôi bên đã ký kết hợp tác chiến lược về việc đồng hành cùng giải đêm TP HCM trong 5 năm từ 2024 - 2028. Tháng 10/2023, VPBank và VnExpress đã phối hợp tổ chức thành công giải chạy VPBank Hanoi International Marathon tại Thủ đô Hà Nội.

Thanh Lan