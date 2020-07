Hong Kong bắt 4 người theo luật an ninh mới

Cảnh sát Hong Kong bắt 4 sinh viên theo luật an ninh mới, do những người này liên quan tới một nhóm ủng hộ độc lập cho đặc khu.

"Các nguồn tin và cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy nhóm người này gần đây công bố trên mạng xã hội thành lập một tổ chức ủng hộ độc lập cho Hong Kong", phát ngôn viên cảnh sát Li Kwai-wah nói với các phóng viên trong cuộc họp báo đêm 29/7.

Ông Li cho biết thêm máy tính, điện thoại và tài liệu của 4 người trên đã bị tịch thu. Họ đều là học sinh, sinh viên từ 16 đến 21 tuổi.

"Sinh viên theo chủ nghĩa địa phương", một nhóm người trẻ tuyên bố ủng hộ nền độc lập Hong Kong, cho biết cựu thủ lĩnh nhóm Tony Chung, 19 tuổi, đã bị bắt. Trong khi đó, chính trị gia và truyền thông địa phương xác nhận ba cựu thành viên của nhóm này cũng nằm trong số những người bị bắt.

Cảnh sát Hong Kong bắt một người biểu tình hôm 1/7. Ảnh: AFP.

Tháng trước "Sinh viên theo chủ nghĩa địa phương" tuyên bố giải tán sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới. Nhóm đã bãi nhiệm toàn bộ thành viên và nói chỉ tiếp tục hoạt động ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Li cho biết hành vi vi phạm ở nước ngoài vẫn có thể bị truy tố.

"Nếu bất cứ ai biện hộ với mọi người rằng anh ta vi phạm luật an ninh quốc gia từ nước ngoài, chúng tôi vẫn có thẩm quyền để điều tra các sự việc như vậy", ông Li khẳng định.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Các vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới nhằm vào những người sở hữu cờ độc lập. Những nguồn thạo tin cho biết ít nhất 15 người Hong Kong đã bị bắt do vi phạm luật an ninh kể từ khi có hiệu lực hôm 30/6.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Chính phủ Anh và Australia còn tuyên bố "mở cửa" tiếp nhận người Hong Kong sau khi luật an ninh có hiệu lực.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Ngọc Ánh (Theo AFP/ Reuters)