Trung Quốc giải thích lý do ra luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc nói luật an ninh Hong Kong sẽ củng cố mô hình "một quốc gia, hai chế độ" sau năm 2047, khi cam kết về sự độc lập của đặc khu hết hiệu lực.

"Luật an ninh sẽ giúp Hong Kong loại bỏ các thế lực phá hoại đang đe dọa chính quyền, gồm những kẻ kêu gọi ly khai và âm mưu thông đồng với nước ngoài. Xử lý những thế lực đó sẽ bảo vệ nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ', bảo đảm quốc hội Trung Quốc ủng hộ duy trì mô hình này sau năm 2047", phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau Zhang Xiaoming hôm nay nói trong lễ kỷ niệm 30 năm ban hành Luật Cơ bản của Hong Kong.

Ông Zhang Xiaoming trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: China Daily.

Năm 2047 là thời điểm hết hiệu lực của Tuyên bố chung Trung - Anh, trong đó quy định Hong Kong được quyền duy trì hệ thống pháp lý và tiền tệ riêng, độc lập với Trung Quốc đại lục theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" trong thời hạn 50 năm kể từ khi đặc khu được trao trả vào năm 1997.

"Nhiều người Hong Kong đã nghĩ về tương lai của mô hình này sau năm 2047, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ tới một vấn đề khác. Hong Kong sẽ cho thấy lý lịch thế nào để nhận được sự ủy nhiệm mới từ quốc hội và người dân Trung Quốc vào thời điểm đó", ông Zhang cho biết thêm.

Đây được coi là lời giải thích đầy đủ nhất từ một quan chức cấp cao Trung Quốc về lý do phải thực thi luật an ninh riêng cho Hong Kong. Ông Zhang cũng mô tả các vấn đề của thành phố hiện nay "mang tính chính trị" hơn là kinh tế, đánh dấu lần đầu Bắc Kinh coi chính trị là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự về Hong Kong.

Căng thẳng tại Hong Kong gia tăng sau khi quốc hội Trung Quốc cuối tháng trước thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Giới chức nhiều nước, gồm Mỹ, Anh, Nhật, Australia, Canada cũng như các nhóm nhân quyền và doanh nghiệp quốc tế bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, trong khi Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong là cần thiết nhằm duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Vũ Anh (Theo SCMP)