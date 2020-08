Hong Kong chỉ trích Mỹ vì dừng ba thỏa thuận

Chính quyền Hong Kong lên án Mỹ dừng thỏa thuận dẫn độ và miễn thuế đối ứng, cáo buộc Washington sử dụng Hong Kong như "con tốt chính trị".

"Quyết định đơn phương của Mỹ phản ánh sự thiếu tôn trọng của họ đối với chủ nghĩa song phương và chủ nghĩa đa phương dưới thời chính quyền đương nhiệm. Hành động nay cần bị cộng đồng quốc tế lên án", chính quyền Hong Kong hôm nay ra tuyên bố cho biết.

Bình luận được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo dừng hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương với Hong Kong để phản đối luật an ninh Bắc Kinh ban hành tại thành phố. Các thỏa thuận này gồm bàn giao tội phạm đào tẩu, chuyển giao người bị kết án và miễn thuế đối ứng đối với thu nhập có được từ hoạt động quốc tế của các tàu.

"Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong kịch liệt phản đối và lấy làm tiếc về hành động của Mỹ. Động thái này bị đánh giá là gây rắc rối cho quan hệ Mỹ - Trung và sử dụng Hong Kong như một con tốt", tuyên bố của chính quyền Hong Kong nêu thêm.

Các tàu chở hàng tại một cảng của Hong Kong năm 2018. Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố cũng nêu rằng các thỏa thuận song phương không phải là sự biệt đãi dành cho Hong Kong, mà được đàm phán dựa trên thiện chí nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Quyết định dừng ba thỏa thuận được Mỹ đưa ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh đối với đặc khu Hong Kong. Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Các nước trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Canada, Australia, Anh và New Zealand cũng như hai quốc gia châu Âu là Pháp và Đức đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh. Mỹ tháng này áp đặt các biện pháp trừng phạt Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cùng nhiều quan chức, cựu quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Đáp lại, Trung Quốc đã chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia, Anh và New Zealand, trong khi chính quyền Hong Kong thông báo dừng hiệp ước dẫn độ với Pháp và Đức. Bắc Kinh cũng tuyên bố áp lệnh trừng phạt với 11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều thượng nghị sĩ, để phản đối Washington.

Huyền Lê (Theo ABC)