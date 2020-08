Hong Kong chỉ trích lãnh sự quán Mỹ 'thao túng chính trị'

Chính quyền Hong Kong tố lãnh sự quán Mỹ "thao túng chính trị và tiêu chuẩn kép" vì ra tuyên bố nói luật an ninh quốc gia mới "hà khắc".

Tuyên bố của lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong "nhận xét không chính xác và không phù hợp rằng luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về bảo vệ an ninh quốc gia ở Hong Kong sẽ ảnh hưởng đến tự do ngôn luận của người dân Hong Kong", tuyên bố tối 7/8 của chính quyền Hong Kong cho hay.

Chỉ trích được chính quyền Hong Kong đưa ra sau khi lãnh sự quán Mỹ tại đặc khu sáng 7/8 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về luật an ninh Hong Kong, cho rằng luật này "không vì mục đích an ninh" và đe dọa những người ủng hộ dân chủ. Lãnh sự quán cũng kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng cam kết trong Tuyên bố chung Trung - Anh.

Đây là lần đầu tiên lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong đưa ra lập trường riêng về luật an ninh ở đặc khu. Từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong cuối tháng 6, các phản ứng của Mỹ đều do Bộ Ngoại giao đưa ra.

Tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Chính quyền Hong Kong cho rằng tuyên bố của Lãnh sự quán Mỹ "thao túng chính trị và tiêu chuẩn kép".

"Đó là sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế", tuyên bố nêu. "Luật an ninh quốc gia chỉ nhằm vào 4 loại hành vi và hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Đại đa số người dân Hong Kong tuân thủ luật pháp, gồm các nhà đầu tư nước ngoài, hoàn toàn không bị ảnh hưởng".

Tờ Global Times đầu tuần này đưa tin Tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Hanscom Smith đã gặp chủ tịch đảng Dân sự Alan Leong Kah-kit và lãnh đạo Alvin Yeung Ngok-kiu, một nghị sĩ tuần trước bị cấm tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp của thành phố. Global Times nói đây là những nhà hoạt động chống chính quyền và ông Smith đang can thiệp công việc nội bộ Hong Kong, động thái có thể vi phạm luật an ninh Hong Kong.

Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong gọi cáo buộc này là "lố bịch". "Những cuộc gặp này không bí mật cũng chẳng bí ẩn. Thật lố bịch khi cho rằng những người đã gặp đại diện của lãnh sự quán là người có hành vi thông đồng", lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ra tuyên bố hôm 7/8.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 7/8 áp lệnh trừng phạt Trưởng đặc khu Carrie Lam và 10 quan chức Hong Kong cùng Trung Quốc đại lục vì "làm suy yếu quyền tự trị" của đặc khu. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản tại Mỹ và lợi ích liên quan của các quan chức có tên trong danh sách hoặc các tổ chức do họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, từ 50% trở lên, bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

Huyền Lê (Theo SCMP)