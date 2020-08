Pháp hoãn phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong

Bộ Ngoại giao Pháp quyết định hoãn phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ ký với chính quyền Hong Kong sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh đặc khu.

"Do những diễn biến gần đây, Pháp sẽ đình chỉ quá trình phê chuẩn thỏa thuận dẫn độ ký ngày 4/5/2017 với Đặc khu hành chính Hong Kong", Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay ra thông cáo cho biết.

Pháp là nước thứ bảy đình chỉ thực thi hoặc hoãn phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh đặc khu được Trung Quốc ban hành cuối tháng 6. Các nước trong liên minh an ninh Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Canada, Australia, Anh và New Zealand, cùng Đức trước đó cũng áp dụng biện pháp tương tự.

Tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trung Quốc chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia, Anh và New Zealand để đáp trả, tuyên bố các nước này "chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hong Kong" và "làm tổn hại nghiêm trọng nền móng hợp tác tư pháp".

Luật an ninh Hong Kong được ban hành cuối tháng 6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nhiều các nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Vũ Anh (Theo AFP)