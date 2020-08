Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong bác cáo buộc 'thông đồng'

Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong gọi cáo buộc thông đồng là lố bịch khi các nhà ngoại giao của họ gặp chính trị gia đối lập tại đặc khu.

Tờ Global Times, thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đầu tuần này đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Hanscom Smith và một chính trị gia đối lập ở đặc khu. Global Times cho biết động thái này có thể vi phạm luật an ninh Hong Kong.

"Những cuộc gặp này không bí mật cũng chẳng bí ẩn. Thật lố bịch khi cho rằng những người đã gặp đại diện của lãnh sự quán là người có hành vi thông đồng", lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ra tuyên bố hôm 7/8.

Cơ quan này cho biết họ đã gặp gỡ nhiều người ở Hong Kong, bao gồm cả những người ủng hộ Bắc Kinh và những người thuộc phe đối lập. Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong cũng nói thêm luật an ninh mới được Bắc Kinh thông qua cuối tháng 6 là "hà khắc" và "không vì mục đích an ninh".

Tổng lãnh sự quán Mỹ cho Hong Kong và Macau nằm tại khu Central của Hong Kong. Ảnh: AFP.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)