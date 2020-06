Hong Kong chặn kế hoạch biểu tình

Cảnh sát Hong Kong không cấp phép cho một cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật an ninh ở đặc khu, được lên kế hoạch diễn ra ngày 1/7.

Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hong Kong (CHRF) hôm nay thông báo trên Facebook tổ chức này bị từ chối đơn xin biểu tình vào 1/7, nhân kỷ niệm 23 năm ngày Hong Kong được trao trả về Trung Quốc. Cảnh sát Hong Kong giải thích lý do là có nguy cơ xảy ra bạo lực, việc tụ họp và tuần hành "có thể đe dọa nghiêm trọng sức khoẻ cộng đồng" giữa Covid-19. CHRF cho hay họ sẽ phản đối quyết định này.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai để giải tán biểu tình phản đối dự luật an ninh ở Hong Kong hôm 24/5. Ảnh: Reuters.

Hong Kong năm ngoái rung chuyển bởi các cuộc biểu tình nhằm phản đối dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang những nơi Hong Kong chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Hoạt động này sau đó chuyển thành biểu tình phản đối chính quyền và kêu gọi dân chủ ở đặc khu.

Quốc hội Trung Quốc tháng 5 năm nay thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh Hong Kong, cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài để đe dọa an ninh quốc gia.

Theo dự luật, Trung Quốc đại lục được phép thành lập một cơ quan về an ninh quốc gia ở Hong Kong, hỗ trợ chính quyền đặc khu thực thi luật an ninh. Trưởng đặc khu Hong Kong được chỉ định thẩm phán xét xử các vụ án an ninh, nhưng Bắc Kinh bảo lưu quyền xử lý các vụ vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng. Các mức phạt cụ thể với tội danh liên quan đến luật an ninh quốc gia mới chưa được Trung Quốc công bố.

Dự luật làm dấy lên mối lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Dự luật dự kiến được bỏ phiếu trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, được tổ chức từ 28-30/6. Bà Maria Tam Wai-chu, chính trị gia và luật sư cao cấp của Hong Kong, thành viên Ủy ban Luật Cơ bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ năm 1997, hôm 26/6 nhận định rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận mọi ý kiến phản đối luật an ninh và có thể thông qua dự luật trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật an ninh Hong Kong một khi được thi hành sẽ có hiệu lực cao hơn bất cứ điều luật nào của Hong Kong mâu thuẫn với nó.

Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục từ ngày 1/7/1997, nhưng vẫn được phép duy trì hệ thống luật pháp, tư pháp riêng theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Mai Lâm (Theo AFP)