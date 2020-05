Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'không biết xấu hổ'

Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong gọi việc Mỹ đe dọa thu hồi tình trạng đặc biệt của đặc khu là "độc đoán và không biết xấu hổ".

"Việc ra đạo luật về an ninh quốc gia hoàn toàn thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của chính quyền trung ương", phát ngôn viên Văn phòng Ủy viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong hôm nay ra tuyên bố cho biết, đề cập đến nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong được quốc hội nước này thông qua.

Tuyên bố cho rằng việc Mỹ cáo buộc dự luật an ninh Hong Kong sẽ hủy hoại khả năng tự chủ của thành phố và đe dọa rút lại tình trạng đặc biệt của đặc khu là "hoàn toàn độc đoán, vô lý và đáng xấu hổ nhất".

Đây là phản ứng đầu tiên được Trung Quốc đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 27/5 nói rằng Hong Kong không còn duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục và không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hong Kong trước tháng 7/1997, thời điểm thành phố được bàn giao cho Trung Quốc.

Cũng theo tuyên bố này, luật an ninh sẽ không ảnh hưởng đến quyền, tự do của công dân hay lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài. Văn phòng Ủy viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đồng thời yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Quốc hội Mỹ cuối năm ngoái thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hong Kong còn duy trì quyền tự chủ hay không, để đặc khu được hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ.

Người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh tại Vịnh Causeway hôm 24/5. Ảnh: AFP.

Tình trạng đặc biệt của Hong Kong giúp đặc khu hưởng những ưu đãi như được mua các công nghệ nhạy cảm, đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng đô Mỹ và đôla Hong Kong, đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh. Trạng thái đặc biệt còn giúp cư dân Hong Kong tránh các hạn chế về thị thực áp dụng cho cư dân Trung Quốc đại lục.

Tổng thống Donald Trump sẽ là người quyết định có tước ưu đãi Hong Kong đang được hưởng hay không. Trump trước đó cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ với dự luật an ninh của Trung Quốc và sẽ công bố biện pháp trong tuần này.

Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc được ủy quyền soạn thảo các điều khoản chi tiết để luật an ninh Hong Kong có thể được ban hành trong vài tuần tới mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp của đặc khu.

Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Tuy nhiên, Mỹ Nhật, Canada, Australia, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)