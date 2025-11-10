Honda giảm giá ôtô cao nhất 100 triệu đồng tháng 11

Hàng loạt mẫu xe của Honda giảm giá bằng tiền mặt hoặc ưu đãi lệ phí trước bạ 50-100%, mức cao nhất trên dòng Civic khoảng 100 triệu đồng.

Càng về cuối năm, các chương trình khuyến mãi được nhiều hãng đẩy mạnh để tăng tốc doanh số. Cùng Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi..., hãng Honda cũng giảm giá hàng loạt dòng xe từ gầm thấp đến gầm cao bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ (theo mức 10%).

Mức giảm cao nhất có trên dòng CR-V với 80 triệu đồng ở hai bản L, G. Trong phân khúc CUV cỡ C, các đối thủ bán chạy hàng đầu và xếp trên Honda CR-V như Mazda CX-5, Ford Territory cũng đang chạy đua giảm giá. Ví dụ CX-5, mẫu xe đang được Thaco phân phối, giảm giá 23-48 triệu đồng, tùy phiên bản.

Honda City RS tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Trên dòng xe chủ lực doanh số của Honda - City, khách mua được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá City tại đại lý giảm khoảng 50-57 triệu đồng.

Ngoài City và CR-V, Honda khuyến mãi hàng loạt dòng xe khác. Với mẫu sedan cỡ C - Civic, bản hybrid e:HEV RS (VIN 2024) giảm giá khoảng 100 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hai bản thấp hơn là G và RS giảm 40-44 triệu đồng theo mức 50% lệ phí trước bạ.

Hai mẫu BR-V và HR-V đều có chung mức ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. HR-V giảm giá khoảng 43-70 triệu đồng, BR-V giảm 35-63 triệu đồng.

Giảm giá bằng ưu đãi lệ phí trước bạ đang được hàng loạt hãng xe thực hiện trong tháng 11 để kích cầu. Đây là giai đoạn mua sắm sôi động của thị trường kéo dài đến hết năm và cận Tết Nguyên đán. Với Honda, khuyến mãi trong tháng này thuộc mức cao hàng đầu tính từ đầu 2025. Doanh số gần như giậm chân tại chỗ so với năm ngoái là một trong những lý do khiến hãng đẩy mạnh ưu đãi.

Lượng bán lũy kế của Honda tính đến tháng 9 đạt 17.829 xe, tăng chỉ 175 chiếc so với cùng kỳ 2024. City tiếp tục là sản phẩm ăn khách nhất với 6.377 xe, chiếm khoảng 36% tổng lượng xe Honda bán ra.

Phạm Trung