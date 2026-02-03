Honda CR-V hybrid lắp ráp ra mắt thị trường Việt Nam

Lần đầu tiên, hai phiên bản CR-V e:HEV trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm, tiên phong phân khúc xe gầm cao cỡ C tại Việt Nam.

Trong sự kiện giới thiệu CR-V hybrid lắp ráp, hãng xe Nhật Bản không nhắc tới các phiên bản động cơ đốt trong như G, L và L AWD. Giá các bản này lần lượt 1,029 tỷ đồng, 1,099 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng.