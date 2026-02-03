Honda CR-V hybrid lắp ráp ra mắt thị trường Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu CR-V hybrid lắp ráp cho thị trường Việt Nam ngày 2/2. Bên cạnh đó, Honda bổ sung lựa chọn với bản e:HEV L cho CR-V.
Mẫu xe xuất hiện trong bài là CR-V e:HEV L. Theo kế hoạch, hai bản hybrid lắp ráp của CR-V bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 11/2. Giá công bố gần thời điểm bán ra.
Lần đầu tiên, hai phiên bản CR-V e:HEV trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm, tiên phong phân khúc xe gầm cao cỡ C tại Việt Nam.
Trong sự kiện giới thiệu CR-V hybrid lắp ráp, hãng xe Nhật Bản không nhắc tới các phiên bản động cơ đốt trong như G, L và L AWD. Giá các bản này lần lượt 1,029 tỷ đồng, 1,099 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng.
CR-V e:HEV vẫn duy trì thiết kế thể thao đặc trưng. Kích thước tổng thể giữ nguyên, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm và chiều dài trục cơ sở 2.701 mm. Khoảng sáng gầm 198 mm.
Thiết kế đuôi xe không đổi.
CR-V e:HEV có các lựa chọn màu như trắng, đen, xanh, xám và đỏ (màu mới).
Sức mạnh của CR-V e:HEV đến từ hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.
Lưới tản nhiệt và cụm đèn pha LED, cản trước không đổi.
Hybrid trên CR-V là loại kết hợp của nối tiếp và song song. Khi xe dừng hoặc chạy ở tốc độ thấp, chỉ môtơ điện hoạt động. Khi tải cao, động cơ xăng sẽ hoạt động nhưng không phải dẫn động xe, mà để chạy máy phát điện, cung cấp điện cho môtơ hoặc để sạc pin. Cách làm này là kiểu hybrid nối tiếp, giống như Nissan Kicks. Khi xe chạy ở tốc độ cao, điều kiện tải thấp, lúc này động cơ xăng sẽ dẫn động chính, và môtơ bổ sung, đây lại là nguyên lý hoạt động của hybrid song song.
Cụm đèn hậu LED. Bản e:HEV L với logo nhận diện bằng dòng chữ "e:HEV" ở bên phải cốp. Trong khi bản e:HEV RS thêm chữ "RS". Cản sau hầm hố với tạo hình ống xả đôi.
Thiết kế tổng thể của khoang lái không đổi. Điểm thay đổi nằm ở phần yên ngựa, nơi có cụm điều khiển hộp số mới. Sạc không dây.
Lần đầu tiên, bản e:HEV RS bổ sung thẻ khóa bằng thẻ từ. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cùng tính năng nhớ 2 vị trí.
Camera 360 trên CR-V e:HEV.
Xe trang bị màn hình cảm ứng giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, CR-V e:HEV còn có hệ thống kết nối Honda Connect, thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Vô-lăng thể thao với lẫy chuyển số tích hợp phía sau.
Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 10,2 inch. Riêng bản RS bổ sung màn hình kính lái HUD mới.
Nội thất cấu hình 5 chỗ. Hàng ghế thứ hai với khoảng không gian để chân thoải mái. Tựa lưng có thể ngả và bệ tỳ tay ở giữa. Bản e:HEV RS có cửa sổ trời toàn cảnh.
Tất cả các bản e:HEV đều trang bị công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing với nhiều tính năng, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch đường, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng tự động.
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và hai cổng usb-C tiện dụng.
Các tính năng an toàn chủ động như hệ thống quan sát làn đường LaneWatch, cảm biến trước/sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo mất tập trung, cảm biến gạt mưa, đèn vào cua chủ động và 8 túi khí.
Bản e:HEV RS với ngoại thất trang trí thêm một số chi tiết sơn đen bóng. Nội thất sử dụng tông màu tối, thêm logo RS ở tựa lưng ghế.
CR-V e:HEV áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và đặc biệt gia hạn thêm 2 năm hoặc 50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho động cơ, hộp số, pin.
Trong phân khúc xe gầm cao cỡ C tại Việt Nam, CR-V cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm, như Mazda CX-5 (giá 749-999 triệu), Ford Territory (giá 822-935 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (giá 780-855 triệu), Hyundai Tucson (giá 769-899 triệu), Kia Sportage (giá 859 triệu-1,029 tỷ).
Lương Dũng