Hỗn hợp thể thao trên chiến địa Masters

MỹBóng chày, bóng đá, tennis và nhiều môn ngoài golf hội tụ tại Augusta National – nơi định cư của major lừng danh từ 1934, với sự hậu thuẫn của tổ chức chủ quản.

Sự phối hợp táo bạo này xuất hiện trong video trên YouTube, đăng ngày 2/4, do nhóm "Dude Perfect" sản xuất với sự cộng tác của ngôi sao Bryson DeChambeau. Golfer Mỹ từng tám lần vô địch trên PGA Tour, tính cả major US Open và chuẩn bị tranh Masters kỳ đấu thứ 86 từ ngày 7/4 đến 10/4.

Trong video có tựa "All Sports Golf Battle at The Masters", DeChambeau đảm nhiệm phần chơi tennis.

Masters quảng bá chiến địa golf bằng hỗn hợp thể thao

Augusta National xưa nay khét tiếng kén chọn hội viên, độc quyền đăng cai Masters và cấm dùng điện thoại di động lẫn chạy trong khuôn viên. Nhưng hôm qua 6/4, Chủ tịch Fred Riley giải thích vì sao CLB này cho phép ghi hình đoạn video kể trên.

Qua đơn vị trung gian, Riley mới biết nhóm "Dude Perfect" chuyên biểu diễn thể thao với sức hút khủng trên mạng xã hội. Họ có hơn 57 triệu người theo dõi qua YouTube, 11 triệu trên Instagram và 15 triệu trên TikTok. Riley nghĩ nhóm này có thể đưa Masters cũng như Augusta National lên tầm cao mới về mặt tiếp thị cũng như thúc đẩy phong trào golf ở giới trẻ.

DeChambeau (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Dude Perfect và bộ dụng cụ chơi các môn thể thao ngoài golf trên green Augusta National. Ảnh: Twitter / Dude Perfect

"Nghe giới thiệu sơ về Dude Perfect, tôi thầm nghĩ ‘mấy tay này là ai mà mình chưa biết nhỉ’. Nhưng sau khi xem số liệu, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Kết quả thu được từ video thật tuyệt vời. Vài đối tác của tôi báo lại rằng con họ muốn chơi golf sau khi xem nó. Thật khớp ý tưởng ban đầu. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm các kiểu tương tự", Riley nói.

Đến 10h sáng 7/4, "All Sports Golf Battle at The Masters" trên YouTube thu hút 6,488 triệu lượt xem.

Quốc Huy