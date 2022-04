Chiến địa Masters từng là nơi săn tìm kho báu

MỹSân golf độc quyền tổ chức major Masters, Augusta National từng là điểm đến của giới săn tìm kho báu nhiều thế kỷ trước.

Augusta National thuộc thành phố Augusta, bang Georgia. Giai thoại địa phương kể con người đã đến đó để săn kho báu từ nhiều thế kỷ trước. Theo David Owen – tác giả quyển "The Making of the Masters", nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernando de Soto đã đến Augusta National để tìm cơ hội đổi đời. De Soto không tìm được châu báu, nhưng ông phát hiện vết vàng qua dòng suối nhỏ xuyên đám rừng chia fairway hố 13 và 14 ngày nay.

Nhưng giới săn kho báu sớm vỡ mộng vì đất Augusta National ngày xưa không có vàng hay kim loại quý. Sau khi họ bỏ đi, khu đất trở thành đồn điền trồng cây chàm. Nhà điền chủ ngày xưa ấy giờ là hội quán sân.

Bản đồ sân Augusta National năm 1976. Ảnh: masters.com

Đến những năm 1850, đất về tay gia đình Berckman từ Bỉ. Họ mở trại giống Fruitland, chuyên nhập khẩu cây và hoa khắp thế giới. Năm 1925, một doanh nhân ở Miami thành chủ mới với tham vọng xây sân golf và khách sạn trị giá hai triệu USD. Người này phá sản không lâu sau khi công trình đóng móng.

Khu đất rộng gần 148 ha lọt vào mắt của huyền thoại golf Bobby Jones, trước khi ông cùng Clifford Roberts thành lập CLB golf Augusta National vào năm 1932. Khi xây sân, Jones chọn kiến trúc sư Alister MacKenzie, dân Scotland.

Với tiền sử nông trại, mỗi hố ở Augusta National đều được đặt theo một loài hoa, còn đường vào hội quán dài hơn 300 mét mang tên "Mộc lan lộ" – Magnolia Lane.

Dự án hình thành trong Đại suy thoái kinh tế. Chủ đầu tư vất vả trả phí cho MacKenzie. Hiểu khó khăn của đối tác, MacKenzie giảm thù lao phân nửa tiền công, từ 10.000 còn 5.000 USD.

Khi sân hoạt động được vài tháng, MacKenzie nhận mới 2.000 USD. Có lúc, ông phải đòi khéo chủ sân: "Các ông có thể đưa tôi 500 USD để tìm chỗ ở mới không?".

MacKenzie mất vào tháng 1/1934, không kịp chứng kiến Augusta National hoàn chỉnh.

Ngày nay, dân có tiền, địa vị cao chưa chắc được làm hội viên Augusta National. Nhưng ngày xưa, chủ sân Bobby Jones đã phải gửi hàng nghìn thư mời nhập hội trong năm khai trương với mục tiêu thu thập 1.800 người chơi. Hồi đó, phí gia nhập ở mức 350 USD kèm 60 USD hàng năm. Nhưng đến đầu 1934, sân chỉ có 76 hội viên. Năm ấy, Jones và Roberts lên kế hoạch mở Masters kỳ đầu.

Để có tiền tổ chức, Roberts đã vận động được 10.000 USD từ toà thị chính Augusta. Chính quyền thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí đến hết 1936. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính sau đó vẫn đè lên Augusta National, do kinh tế ảm đạm và cả chiến tranh. Giai đoạn 1943-1944, sân ngừng hoạt động vì Thế chiến thứ hai. Thời gian ấy, gia súc gặm cỏ fairway do sân tăng gia sản xuất. Họ nuôi bò, gà tây rồi đem bán để kiếm thêm tiền trang trải chi phí.

Hội quán Augusta National là nhà cũ của điền chủ khu rừng. Ảnh: masters.com

Trong "The Making of the Masters", tác giả David Owen tiết lộ đồng sáng lập Roberts từng nhặt được tờ 2 USD trên sàn hội quán và nhanh chóng kẹp ngay vào sổ kế toán. Owen nói trên Golf Digest rằng sở dĩ hội quán Augusta National lừng danh còn tồn tại đến nay là vì ngày xưa chủ sân không có tiền để tháo dỡ nó trong khủng hoảng tài chính.

Chức vô địch Masters đầu tiên thuộc về Horton Smith. Ban tổ chức chỉ đủ 1.500 USD tiền thưởng cho Smith sau khi được 17 hội viên hỗ trợ.

Năm trước, Hideki Matsuyama đăng quang ở điểm -10, lĩnh 2,07 triệu USD trong quỹ thưởng 11,5 triệu USD. Masters năm nay - kỳ thứ 86 - diễn ra từ 7/4 đến 10/4.

Quốc Huy