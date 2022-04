Tinh hoa ẩm thực Nhật Bản ở Masters 2022

MỹGolfer Nhật Hideki Matsuyama, ngày 5/4, đãi các món ngon quê hương trong “Champions Dinners” - tiệc tối riêng cho các cựu vô địch tại Masters.

Năm 2021, Matsuyama vô địch Masters ở điểm -10. Lúc anh lên bục đăng quang, golf thế giới ghi nhận đấu thủ Nhật Bản đầu tiên vô địch major nam.

Theo thông lệ từ 1952 - "đương kim vô địch đãi các cựu vô địch", Matsuyama phải tự lên thực đơn Champions Dinners ngày 5/4. Menu của Matsuyama năm nay gồm bốn món đậm chất xứ hoa anh đào.

Thực đơn Matsuyama đãi các tiền bối vô địch The Masters. Ảnh: masters.com

Khai vị có hỗn hợp sushi, sashimi và nigiri (cơm nắm trộn giấm được phủ wasabi và cá hoặc hải sản sống), xiên gà nướng kiểu Yakitori. Trong món chính, điểm nhấn là nạc lưng bò Wagyu A5 với sốt chua nhẹ pha củ cải trắng bào kèm nấm và rau củ, bên cạnh cá tuyết sốt tương Miso cùng nước dùng Dashi.

Phần tráng miệng, Matsuyama mời bánh bông lan kèm dâu và kem đánh mịn.

"Thực đơn có vẻ tuyệt vời. Toàn món khoái khẩu, nên tôi nôn nóng đến tiệc", nhà vô địch Masters năm 2020 Dustin Johnson nhận xét trước buổi tiệc, khi thấy menu qua trang Twitter của giải.

Jordan Spieth - chủ nhân Green Jacket năm 2015 - cũng tỏ vẻ tâm đắc khi đọc menu: "Chắc tôi chỉ mất vài giây cho mỗi món. Có lẽ tôi sẽ khiến dân Texas nổi điên khi khen bò Wagyu nhưng nó thật sự đỉnh. Sau tiệc, chắc tôi phải đi bộ để tiêu năng lượng".

Champions Dinners thường được tổ chức vào thứ Ba, lần đầu cách đây bảy thập kỷ. Khi đó, Ben Hogan thắng Masters 1951 mời các cựu vô địch ăn tối trước khi bảo vệ danh hiệu ở kỳ đấu 1952.

Các nhà vô địch dự tiệc Champions Dinners ngày 5/4. Ảnh: Twitter / The Masters

Masters 2022 - kỳ thứ 86 trong lịch sử - bắt đầu từ thứ Hai, 4/4, trong đó khởi tranh vào thứ Năm 6/4, qua bốn vòng và dự kiến kết thúc vào Chủ nhật 10/4. Trước giải lần này, Matsuyama bị chấn thương cổ, phát sinh đầu tháng trước rồi phải bỏ hai giải PGA Tour.

"Hai tuần gần đây tôi tích cực dưỡng thương. Thể trạng hiện chuyển biến tích cực và hy vọng tôi kịp khoẻ hẳn để thể hiện đúng vị thế đương kim vô địch".

Masters do Augusta National Golf Club độc quyền tổ chức trên sân par72 tại bang Georgia từ 1934. Giải đứng đầu lịch trình bộ tứ major nam hàng năm. Ba major còn lại lần lượt gồm PGA Championship tháng 5, US Open tháng 6 và The Open Championship tháng 7.

Quốc Huy