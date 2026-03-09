Hơn 50% bệnh nhân vụ ngộ độc bánh mì nhiễm khuẩn Salmonella

TP HCMKết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại phường Vũng Tàu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 9/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị, tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát sức khỏe người bệnh.

Trước đó, các bệnh viện đã tiếp nhận 108 người có triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, sau khi ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều trị đông nhất với 104 ca. Các trường hợp còn lại rải rác tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội mỗi nơi một trường hợp.

Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm ngay từ đầu, ghi nhận 28 trên 51 mẫu phân dương tính với Salmonella - tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa lây qua thực phẩm. Nhờ "chỉ mặt đặt tên" sớm vi khuẩn, các bệnh viện đã thống nhất phương án điều trị hiệu quả. Đến nay, toàn bộ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, trong đó 45 người được xuất viện. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên đường Đồ Chiểu. Ảnh: Minh Bằng

Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì xảy ra ở các tỉnh phía Nam. Trong hai ngày 1-2/3, 22 người tại TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay. Tuần trước đó, hơn 70 người ở Đồng Tháp cũng nhập viện với triệu chứng tương tự sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan nhận định bản chất bánh mì tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bún hay phở do người bán không dùng nước sôi để chần, trụng. Đặc thù kẹp nhiều loại nhân tươi sống cùng thời tiết oi bức là nguyên nhân chính khiến món ăn này dễ lây nhiễm chéo vi khuẩn, dẫn đến các vụ ngộ độc.

Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây tiêu chảy trên toàn cầu và là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn. Khi xâm nhập cơ thể qua đường ăn uống, vi khuẩn tạo độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột. Nếu không được bù nước kịp thời, người bệnh có thể mất nước nặng, tụt huyết áp, suy đa tạng và tử vong. Trường hợp vi khuẩn vào máu có thể gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Cuối năm ngoái, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Triệu chứng ngộ độc thường khởi phát sau khi ăn khoảng một ngày, nhưng có thể muộn tới 4-5 ngày. Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngờ như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, người dân cần bù nước ngay bằng dung dịch Oresol hoặc nước đun sôi để nguội. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Khi bệnh nhân nôn nhiều, tiêu chảy liên tục hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả), cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Lê Phương