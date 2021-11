Hơn 445.000 trẻ TP HCM đã tiêm vaccine Covid-19

445.398 trẻ 12-17 tuổi tại TP HCM đã được tiêm vaccine Covid-19, trong đó 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định, tính đến hết ngày 31/10.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) chiều 1/11 công bố số trẻ này được tiêm tại các điểm tiêm (trường học và bệnh viện) thuộc 22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Trong số đó, 200.018 trẻ 16-17 tuổi, 245.380 trẻ 12-15 tuổi.

Riêng ngày 31/10, thành phố triển khai 176 điểm tiêm bao gồm 156 điểm trường học, 15 điểm cộng đồng và 5 bệnh viện. Số lượng tiêm trong ngày là 95.502 trẻ, bao gồm 14.222 trẻ 16-17 tuổi, 81.280 trẻ 12-15 tuổi, với 7 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Theo HCDC, những ngày qua công tác tiêm diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19 về khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại một địa điểm. Trẻ đến tiêm đảm bảo an toàn giãn cách, được chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

Trong ngày 1/11, thành phố triển khai 171 điểm tiêm với 286 đội, dự kiến tiêm hơn 86.000 trẻ.

Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), ngày 27/10. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiến dịch tiêm vaccine trẻ em ở TP HCM khởi động ngày 27/10. Thành phố đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng, tổng số dự kiến 870.000 trẻ. Theo kế hoạch, mũi một sẽ được tiêm trong 5 ngày và tiêm vét trong hai ngày. Phụ huynh ký giấy đồng thuận trước khi trẻ vào tiêm.

TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Y tế hiện đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, là vaccine của Pfizer và của Moderna. Dự kiến chiến dịch tiêm cho trẻ em sẽ được tổ chức trên cả nước từ tháng 11 với loại vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech (hiện chưa có đủ vaccine Moderna).

Tính đến nay, hơn 7,5 triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một, hơn 5,7 triệu người đã tiêm mũi hai.

Hiện, Bộ Y tế công bố hơn 432.700 ca Covid-19 tại TP HCM. Số F0 đang cách ly điều trị tại nhà là hơn 24.000. Hơn 5.078 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 3 là 11.230. Hôm qua, thành phố ghi nhận 25 ca tử vong.

Theo HCDC, nguy cơ dịch bệnh gia tăng khi các hoạt động kinh tế, xã hội khôi phục lại. Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, hạn chế đưa tay chưa rửa lên mắt, mũi miệng, lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc nơi công cộng.

Lê Phương