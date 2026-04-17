Hơn 44.000 tỷ đồng xây 42 km cao tốc Long Thành - Hồ Tràm

TP HCMCao tốc Long Thành - Hồ Tràm dài hơn 42 km, dự kiến đầu tư theo hợp đồng BT, kỳ vọng tăng kết nối sân bay Long Thành và thúc đẩy du lịch ven biển, hoàn thành năm 2030.

Theo tờ trình UBND TP HCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, nhà đầu tư dự kiến là Công ty cổ phần Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Việc thanh toán hợp đồng BT kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách, trong đó hơn 38.000 tỷ đồng từ đất, gần 6.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Tuyến cao tốc dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối Vành đai 4 TP HCM và đường ĐT.991 (khu vực phường Tân Thành), điểm cuối nối ĐT.994 - trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (xã Xuyên Mộc). Dự án quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, kèm đường song hành, sử dụng gần 400 ha đất.

Hướng tuyến cao tốc đi từ khu vực Vành đai 4 về phía đông nam, kết nối các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 56, quốc lộ 55 và nhiều tuyến tỉnh lộ tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đồng thời tránh các khu dân cư, hồ chứa nước lớn và một phần đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu theo quy hoạch.

Theo UBND TP HCM, tuyến cao tốc có vai trò kết nối trực tiếp khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc với sân bay Long Thành (Đồng Nai), góp phần phát huy hiệu quả công trình hàng không trọng điểm quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và tăng liên kết vùng.

Dự án dự kiến khởi công dịp 30/4, hoàn thành vào năm 2030. Trước đó, các phương án đầu tư như BOT, BLT được xem xét nhưng không khả thi về tài chính và tiến độ, nên thành phố đề xuất chuyển sang hợp đồng BT với cơ chế thanh toán linh hoạt bằng quỹ đất và một phần vốn ngân sách.

