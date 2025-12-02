Chính phủ đề xuất triển khai sớm giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Chính phủ đề nghị được tự phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và đáp ứng nhu cầu mở rộng sân bay Long Thành trước dự báo tăng trưởng.

Ngay sau phiên họp Quốc hội chiều 2/12, Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Luật Đầu tư công 2014, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư thì Thủ tướng được quyền quyết định đầu tư mà không phải trình lại Quốc hội. Tuy nhiên, do dự án sân bay Long Thành có quy mô đặc biệt lớn và lần đầu triển khai, Quốc hội trước đây yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng giai đoạn và trình Quốc hội xem xét trước khi quyết định đầu tư.

Chính phủ cho biết năm 2024 đã có tiền lệ Quốc hội ban hành Nghị quyết 174 cho phép Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 theo thẩm quyền. Việc áp dụng cơ chế tương tự cho Giai đoạn 2 sẽ phù hợp pháp luật và chủ trương phân cấp, đồng thời rút ngắn quy trình chuẩn bị đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia.

Sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo chủ trương đầu tư, Giai đoạn 2 gồm đường cất hạ cánh thứ ba, nhà ga hành khách số 2 công suất 25 triệu khách/năm và các công trình đồng bộ. Chính phủ dự kiến tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu trên cơ sở mô hình thực hiện Giai đoạn 1.

Ban đầu, việc nghiên cứu và đầu tư Giai đoạn 2 được đặt ra cho giai đoạn 2028-2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ 2026 có thể đạt hai con số và sản lượng hành khách tăng nhanh hơn dự báo, nhu cầu mở rộng hạ tầng hàng không được đánh giá là sẽ đến sớm hơn. Chính phủ cũng cho rằng triển khai sớm đường băng thứ ba sẽ tận dụng được nhân công, thiết bị, vật tư đang hoạt động tại công trường Giai đoạn 1, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và giảm tác động môi trường khi chuyển sang thi công giai đoạn mới.

Tờ trình dẫn Kết luận 199 của Hội nghị Trung ương 13 khóa 13 và Nghị quyết 244 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đều yêu cầu nghiên cứu sớm Giai đoạn 2 để bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể sân bay Long Thành tầm nhìn dài hạn.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu Quốc hội giao; kiến nghị của Chính phủ có cơ sở pháp lý, phù hợp chủ trương phân cấp và giúp rút ngắn thời gian lập, thẩm định và quyết định đầu tư. Thường trực Ủy ban thống nhất với đề xuất, đồng thời yêu cầu Chính phủ chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư Giai đoạn 2.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Đến nay, đường cất hạ cánh số một và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện; nhà ga hành khách hoàn thành phần mái và đang lắp kính; đài kiểm soát không lưu cùng các công trình điều hành bước vào giai đoạn hoàn thiện. Gần 14.000 kỹ sư, công nhân và khoảng 3.000 thiết bị đang được huy động, phấn đấu cơ bản hoàn thành Giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.

Sơn Hà